Dobbeltpremiere: “Veronica & Veronika” af My Bubba og Elsa Håkansson

Den 25. august udgiver My Bubba albummet My Bubba & Elsa sjunger Visor. I dag udkommer dobbeltsinglen “Veronica & Veronika”, der består af My Bubbas fortolkning af den originale svenske version af den berømte nederlandsk-svenske Cornelis Vreeswijk. Samtidigt udkommer også den engelske version oversat af My Bubba.

Den skandinaviske folkduo My Bubba har sammen med deres barndomsven Elsa Håkansson indspillet ti svenske folkeviser, der igennem hele livet har stået deres hjerter nært. Nogle af viserne er traditionelle og andre er skrevet af kendte poeter og folkesangere. Men alle sammen er viser, der har inspireret My Bubba i deres musikalske værk. Ideen har været mange år undervejs, men nu har My Bubba endelig indspillet deres yndlingsviser i deres egne arrangementer.

Første udspil fra albummet er dobbeltsinglen “Veronica & Veronika” skrevet af den berømte og folkekære Cornelis Vreeswijk.

Bubba fortæller om valget af “Veronika”

»Da Elsa og jeg begyndte at synge sammen var Cornelis’ sange nogle af de første på vores køkkenbordsrepetoire. Cornelis er blandt de bedste, og en af de svenske sangskrivere jeg beundrer mest. Han er en mester i at give en sang intimitet, uden at den bliver cheesy. Han lykkedes også med at blande blues, latin og andre stilarter, samtidigt med at han bevarede den svenske følelse i sine sange.«

My fortæller om deres egen engelske version (“Veronica – My Bubba Translation”)

»Bubba og jeg oversatte Veronika til engelsk – og lykkeligvis lyder resultatet både som Cornelis og som My Bubba. Det er en fornøjelse at dele denne her sang med vores fans jorden rundt.«

Læn dig tilbage, og nyd en stille stund midt i din (sikkert) hektiske fredag med denne dobbeltsingle.