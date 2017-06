Excelsior: Superimposed

Anja Tietze Lahrmann, kendt som frontkvinde i Ice Cream Cathedral, er sprunget ud som solist under aliasset Excelsior. I foråret udkom Lahrmanns debut-EP, Superimposed, som blev indspillet i sommeren 2016.

Den 18 minutter lange EP folder sig ud i fem numre, der er kulminationen af Lahrmanns udtrykte interesse for elektroniske kompositioner og computergenereret musik. Superimposed er, som titlen antyder det, en slags overlejringer af lyd, hvor synth og computerlyde danner grundlaget, og polyfoniske korstemmer bygger på.

Lahrmann cirkulerer stadig om den spacepoppede lyd, hun har skabt med Ice Cream Cathedral, men som det er tydeligt på nummeret “Loophole”, giver computerlyde og jazzede blæsere lyden mere kant.

Den interessante kombination af elektroniske effekter, blød synth, jazz og Lahrmanns flerstemmige harmonier skaber et sonisk landskab, der søger grænsen mellem menneske og computer. Det er svært ikke drage paralleller til det ikoniske band Broadcast, der med udgivelsen The Noise Made By People (2000) var med til at definere den eskapistiske space-age pop.

Ifølge Lahrmann spænder hendes musikalske inspirationskilder over alt fra senmiddelalderlig polyfonisk kirkekorsmusik a la Guillaume De Machaut til den mere samtidige Julia Holter. Og det er netop mødet mellem nyt og gammelt – elektroniske lyde og klassiske kompositioner – der gør Superimposed komplekst og spændende at lytte til.

Særligt skiller førstesinglen “Martha Graham” sig ud som et højdepunkt på EP’en. Ligesom stilen for den moderne danserinde, der har lagt navn til og inspireret nummeret, emmer det af følelser. Et andet højdepunkt er det smukke sci-fi-agtige nummer “Loophole”, der også er EP’ens længste.

Med Superimposed som en forsmag på, hvad man kan forvente af Excelsior, bliver det spændende at følge Anja Tietze Lahrmanns soloprojekt, og man kan kun se frem til en udgivelse af et fuldlængde album.