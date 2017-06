Juni-koncerter II: Kongen af dyreforretningen synes, Martha bør farve håret mellemblond

Med den regnfulde version af dette års NorthSide Festival tidligere på måneden (læs alle vores anmeldelser fra festivalen her), samt Tinderbox og Roskilde Festival lige om hjørnet, så er festivalsæsonen anno 2017 for alvor skudt i gang. Det er helt naturligt, at Musikdanmarks fokus vil være på de danske festivalpladser i den kommende tid. Spillestederne rundt om i landet kommer muligvis til at være mere stille end normalt, men graver man dybt, er der stadig spændende koncerter at gå til.

Vi har her på Undertoner allerede tidligere på måneden anbefalet koncerten med den japansk/amerikanske sangerinde Mitski i Lille Vega i den 15. juni. Det er dog ikke kun København, der den dag kan brillere med et stærkt indienavn. Voxhall i Aarhus vil lege med, da de selvsamme dag har Whitney på plakaten. Der er skrevet meget om den amerikanske duo, der sidste år kom flyvende og fangede utallige indie-hjerter med deres charmerende blide og sårbare debutplade Light Upon the Lake, som også her på Undertoner strøg ind på tredjepladsen over 2016’s bedste internationale plader.

Det har været lidt stille omkring det danske rockband Mellemblond på det sidste, men pludselig annoncerede Pumpehuset i København, at bandet spiller i Pumpehusets dejlige byhave den 22. juni. Så om sider begynder det at pusle lidt i det mellemblonde land igen. Gruppens tredje udspil, Fra et sted fra 2015, var en stærk og velkreeret rockplade, som vi har på Undertoner tildelte 4,5 U’er. Pumpehusets byhave lægger i det hele taget hus (øhh, have), til mange fede koncerter i løbet af sommeren; se dem alle her.

Ligeledes starter den unge fynske festival Tinderbox den 22. juni og løber to dage frem. Det er en festival i yderst stigende vokseværk. I år har Tinderbox solide hovednavne som Haim , Kings of Leon , Pet Shop Boys og The Killers på programmet. Derudover bør den hjemkommende fynbo Mø også nævnes. Tinderbox udgør, sammen med NorthSide, hendes to eneste danske festivaljobs i år. Tinderbox udvider også i år deres horisont med annonceringer af stærke skandinaviske popnavne som Tove Lo , Veronica Maggio og Lemaitre .

Når Tinderbox lukker og slukker for i år, starter Roskilde Festival. Men det er en historie helt for sig selv, og Undertoner dækker naturligvis festivalen igen i år med anbefalinger, oversigter og anmeldelser, så stay tuned!

Er man ikke at finde på Roskilde i år, så kunne man eventuelt tage en tur i Koncerthusets Studie 2 i København den 27. juni eller i Atlas i Aarhus den 28. juni. Her spiller den garvede canadiske singer/songwriter Marha Wainwright , som kommer frisk fra den britiske festivalgigant Glastonbury. Sidste år udgav Wainwright albummet Goodnight City, som er hendes syvende album. Kritikerne vil mene, at Martha står i skyggen af brormand Rufus Wainwright, men hvis man kender hendes bagkatalog godt, vil man vide, at hun i den grad har sin berettigelse. Sange som ”One of Us” og ”Around the Bend” fra hendes seneste udspil viser med al tydelighed, at hun et lysende navn på folkpop-scenen. Hun er en musiker der ved, hvordan man komponerer flotte, melankolske folk-sange.

Du er som altid velkommen til at kigge i Undertones koncertkalender for flere koncerter og festivaler rundt omkring i landet.