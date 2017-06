King Krule, 03.06.17, Primavera Sound, Barcelona

En solid koncertoplevelse blev det til, da 22-årige Archy Marshall alias King Krule lukkede Primavera Sound. Den unge østlondoner beviste først og fremmest, at han stadig har en masse på hjerte – og at hans fremtid stadig er blændende lys.

Han var kun 17 år gammel, da han udgav sin første EP, og vel blot 19 år, da han for alvor slog igennem; King Krule med det borgerlige navn Archy Marshall. På hans 20 års fødselsdag udkom så debutalbummet 6 Feet Beneath the Moon til glimrende anmeldelser, og siden har den nu 22-årige østlondoner ikke rigtig set sig tilbage. Hans særegne fusion af arbejderklasse-croon, jazz og rock havde allerede ført ham langt, og sent lørdag nat var turen så gået til Barcelona. »The first time in your beautiful city… I gotta check it out some more,« lo han nærmest for sig selv på sin karakteristisk snøvlende facon.

På det tidspunkt var den rødhårede entertainer allerede godt i gang med en solid optræden, hvor han, flankeret af fire lige så veloplagte musikere, overbevisende trak publikum igennem lidt af hvert fra sin diskografi, som efterhånden tæller et par EP’er og ditto studiealbum. Mest fremtrædende stod kompositionerne fra debuten, men også det seneste King Krule-abum, A New Place 2 Drown, var velbesøgt, og det blev sjældent en kedelig affære i den unge konges selskab.

Numre som ”Easy Easy”, ”A Lizard State” og gennembrudshittet ”Rock Bottom” blev fremført med største selvsikkerhed, og selvom King Krule ikke har sendt noget nyt ud fra egen hånd i godt og vel halvandet år, virkede hans tilstedeværelse stadig aktuel og nærværende – og han virkede som en kunstner, der stadig har ufatteligt meget på hjerte.

Jeg blev aldrig blæst fuldstændigt bagover af hverken Marshall selv eller hans medsammensvorne, men i stedet godt underholdt af den gennemgående professionalisme og nerve i denne optræden, der først og fremmest formåede at live op i publikum, som i forvejen havde udholdt mere end 36 timers festival på tre dage. Dernæst var det med til at bekræfte, at King Krule som kunstner fortsat har en blændende lys fremtid, og det skal blive spændende at følge hans musikalske udvikling – især over de kommende par år og plader.

For mit vedkommende var det en lækker, ja nærmest smooth afslutning på en festival, som atter en gang havde drænet al min energi, så der på ingen måde var mere at give af ud på de tidlige nattetimer. Dertil var King Krules hof i den catalanske hovedstad hverken for intenst, ej heller for stillestående, og alt i alt bare en herlig, gennemført koncertoplevelse.