Off Bloom, 09.06.17, NorthSide Festival 2017, Aarhus

Årets NorthSide åbnes under truende vejrforhold. DMI varsler voldsom regn, og himlen ligeså. Men over pladsen regner det ikke, og det overraskende talstærke publikum var ikke kommet for at hænge med mulen. Humøret var spændt, fadøllene var skænket, og da Off Bloom går på scenen, rejser folk sig hurtigt op og maser sig frem.

Off Bloom var kommet for at sparke NorthSide i gang. Et regulært cirkelspark blev det ikke til, men tidspunktet i mente var det en imponerende energi, den københavnske trio lagde for dagen i deres outrerede outfits. Der var orange dunjakker og stramme latexbukser, så Casper og Mandrilaftalen fremstod som Presselogen til sammenligning.

Bandet lagde ud med “Thorns”, en tung, melodisk sang, der prompte vakte minder om Mø, der senere fredag spillede på en af festivalens store scener. Koncerten kredsede om den karismatiske og udadvendte Mette Kathrine Mortensen, der på hver side var flankeret af henholdsvis Alexander Kristian Flockhart og Mads Christensen med hver deres “afviklingspult”. For med helt elektronisk pop som denne er det altid svært at vurdere, hvor meget der reelt foregår live. De havde begge travlt med den klassiske “jeg drejer lige på en knap”-manøvre, når de ikke spillede et bestemt tema hist og her. Vokalen var til gengæld live og var, for det meste, skarp og stærk.

»I’m sure you know this feeling!« fastslår Mette Kathrine Mortensen kort inde i koncerten, før hun vist kommer i tanke om, at det er et dansk publikum, hun underholder. »Jeg er sikker på, I kender den her følelse… Undskyld!« retter hun det hurtigt til med et grin. Menneskeligt – og charmerende fra bandet, der efter NorthSide først skal til Tyskland at spille og dernæst mod mægtige Glastonbury i England.

Undervejs er det tydeligt, at det er et relativt nystartet band, der åbner festivalen. Sangene opnår ikke den store genkendelighed hos publikum, og de er heller ikke alle lige interessante. Især balladerne er tamme, som f.eks. på den nye “Sorry, Not Sorry”, der falder igennem med banale tekster som »It’s funny how truth becomes a crime.« Men en halv times tid inde i koncerten ændrer det sig fuldstændigt.

Off Bloom slutter nemlig af med deres to singler “Falcon Eye” og “Love to Hate it”, der tydeligt vækker genklang hos publikum. Begge er bastunge, dansable electropop-baskere, og publikum synger, især på sidstnævnte, med hele vejen. Forrest ryger alle armene i vejret, bagerst begynder alle, mig selv inklusive, at svaje godt og grundigt, som var vi slaver af rytmen. Ved koncertens klimaks har Mette Kathrine Mortensen publikum i sin hule hånd. Imponerende af et så ungt band.

Typisk for et så ungt band er det dog, at de har et meget tyndt bagkatalog, der betyder, at det først rigtig er hen mod slutningen, at publikum dufter noget velkendt, og koncerten derfor når sit højdepunkt. Men det er en regulær arbejdssejr, der hiver dem op på fire U’er, og bandet med forsangerinden i fokus leverer en imponerende energi, der giver en blod på tanden for, hvad programmet ellers har at byde på de næste tre dage. NorthSide er i gang!