Premiere: Pale Honey laver Abba-cover

Den svenske duo er klar med et dystert cover af Abbas “Lay All Your Love on Me”.

Hvis du har brug for et lækkert track til at starte weekenden på, skal du spidse ører. Vi har fået lov til at præsentere jer for Göteborg-duoen Pale Honeys nye single ”Lay All Your Love on Me”. Og hvis den sangtitel lyder bekendt, er du ikke helt gal på den. Sangen er nemlig et cover fra Abbas album Super Trouper (1980), og Roskilde-aktuelle Erasure har også fortolket sangen.

Pale Honey består af trommeslageren Nelly Daltrey og sangeren/guitaristen Tuve Lodmark, og sammen spiller de back to basics rock’n’roll uden så mange dikkedarer, som Undertoners anmelder Simon Freiesleben skrev om duoen, da de gæstede Spot Festival sidste år.

At duoen skulle lave et cover af det svenske discoband, var der ingen tvivl om, da de blev mindet om sangen til en fest for et års tid siden.

»Der var alt for fulde mennesker over alt, og bedst som vi havde lyst til at tage hjem, spillede DJ’en den perfekte sang: ”Lay All You Love on Me”. Vi har altid haft en lille, usagt pagt med hinanden om, at vi ikke skulle lave covers, men her blev vores usagte pagt brudt, og da vi har været Abba-fans, siden vi var unge, var det en no brainer,« siger Pale Honey til Undertoner.

Duoens Abba-fortolkning ligger da heller ikke i naturlig forlængelse af de verdensberømte svenskeres originale oplæg. I stedet har Pale Honey skrabet sangen ned til en minimalistisk, mørk og mystisk introvert version, der ikke umiddelbart minder om Abbas disco.

»Sangen handler om jalousi og længsel. Den handler om at udforske følelser, der kan udfolde sig, selvom man burde fokusere på selve kærligheden. Abba brugte selv kontraster på en god måde. ”The Winner Takes It All” er jo en af de mest hjerteskærende sange, selvom disco-viben stadig er der. Generelt elsker vi kontraster og sange, der falder ind i den dystre og melankolske kategori. Med vores cover ville vi gerne forstærke den følelse, vi fik fra sangen. Lyrikken er nærmest manipulerende og tigger om at få lytterens opmærksomhed,« siger Pale Honey.

Pale Honey udgiver deres andet album til efteråret. I den forbindelse besøger de 1000Fryd i Aalborg den 27. oktober og Ideal Bar i København den 28. oktober.