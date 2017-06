Roskilde Festival 2017: Kevin Morby

Der var syrecountry for alle pengene, da Kevin Morby sammen med sit liveband onsdag aften inviterede til en omgang laber folkrock under teltduen i ly for blæsten.

Med en god blanding mellem Kevin Morbys rolige, tilbagelænede musik og en mere syret, spydig omgang guitar formåede Morby og sin livebesætning at varme godt og grundigt op under kedlerne i Pavilion.

Koncerten blev indledt med en velklingende, giftig guitar, hvorefter Kevin Morby indtog scenen med sin charme, energi og lange hår. Og da han og bandet kort inde i festlighederne hev ”Aboard My Train” frem fra Morbys seneste plade City Music, var Morby og bandet ved at have godt fat i sit publikum.

Vi skulle dog frem til en af Morbys helt store klassikere, før der for alvor kom vind i sejlene i Pavilion. Kodeordet var ”Harlem River”. »Harlem River, talk to me / Tell me what you think about / Harlem River I’m in love, love, love, love«.

Det var en veloplagt Kevin Morby, og det samme kan man også sige om de øvrige musikkere, der er med, når den amerikanske kunstner tournéer landevejene. Her har han Nick Kinsey bag trommerne, Cyrus Gengreas på basguitaren, mens Meg Duffy, som gjorde et særligt indtryk onsdag aften, spiller guitar. Med knivskarpe, laisseragtige guitar riffs gav hun lydbilledet en ekstra dimension.

Kevin Morby selv er foruden sin fantastiske vokal ligeledes udstyret med guitar i størstedelen af koncerten, men cirka halvvejs satte han sig bag klaveret og spillede ”Destroyer” fra Singing Saw. Det varede dog ikke en gang nummeret ud, før Kevin Morby igen fløj op og greb sin spade, og derfra var det fuld gas derudaf med syrecountryen.

Frem mod enden af sejladsen i Keven Morbys velklingende skude var der da også tid til lige at låne en telefon og tage billeder med publikum, og det var generelt en Kevin Morby i hopla, der havde rigtig godt fat i sit publikum. Som aftenens næstsidste nummer spillede den amerikanske singersongwritter ”Dorothy,” og derfra kunne han og bandet sejle sikkert i havn efter en mindeværdig, velspillet koncert i læ for aftenens vindblæste mulm og mørke.