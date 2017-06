Roskilde Festival 2017: School of X

School Of X var søndag aftens sidste optrædende på Rising, men de var samtidig også et af søndagens første bands, der virkelig formåede at sætte gang i festlighederne

»Hold nu kæft,« og så behøver man i princippet ikke sige mere, men til jer, der ikke var der, vil jeg alligevel give et indblik i en af søndagens fedeste koncertoplevelser, der fandt sted i månelysets natteomfavnende, hvide skær. Anført af Rasmus Littauers lange, svedige lokker og afsmittende energi erobrede School of X natten og ikke mindst det kvindelige publikum.

Danske School of X er Rasmus Littauers soloprojeket, og du kender ham nok bedst fra sin daglige tjans som trommeslager for Mø. I samarbejde med tre andre gutter, men i høj grad båret af sig selv, gav han søndagens vel nok fedeste koncert, da Littauer og resten af gutterne lukkede Rising og samtidig åbnede op for nattens festligheder.

Med sax, synz, kraftfulde trommer og en Rasmus Littauer i femte gear formåede School of X at få alle blandt publikum med foran Rising. Som en anden Matthias Kolstrup fløj Rasmus Littaur rundt om sin mikrofon, ejede scenen og begejstrede sit publikum med en meget medlevende energi.

At Rasmus Littaur var i hopla lagde han da heller ikke selv skjul på: »Det her er det fedeste, der er sket i hele mit liv, « lød det fra scenekanten, hvorpå gutterne spiller ”By Your Side”

»You think I’ll leave your site baby / You know me better than that / You think I’ll leave you when you’are down on your knees / I wouldn’t do that«.

Rasmus Littaur har noget af et bagkatalog bag sig som trommeslager for blandt andet Mø, Reptile Youth og The Asteroids Galaxy Tour, men når man oplever ham selv levere længselsfuld dreampop på en så overbevisende måde, kunne han berettiget have gjort det før.

Som aftenens sidste nummer sluttede School of X af med hittet ”Words”, og tilbage er der ikke andet at sige, end at School of X bestemt er berettigede til at spille på Roskilde Festival igen – inde på festivalspladsen. Helledusseda, hvor de gutter kan levere en fest. En koncert, der sent vil gå i glemmebogen, hvor Rasmus Littaur og gutterne viser, at School Of X kan omfavne langt større scener fremadrettet.