Roskilde Festival 2017: Værket

For et band, hvis omfattende lydunivers fortjener krystlaklare rammer, var de udendørs omgivelser langt fra til Værkets fordel, da den københavnske progrocksekstet eller gjorde sit for at bevise, hvorfor de er et af de mest forfriskende tilføjelser til den danske rockscene i mange år.

Der er ikke meget nonsens over Værket. Den københavnske sekstet er garant for kompromisløs progrock, og lørdag på Roskilde Festival leverede gruppen præcis det, selvom både lyd, vind og publikum obstruerede de monstrøse kompositioner.

I grunden kunne man sikkert sagtens have sagt sig selv, at et så flerfacetteret lydunivers som Værkets næppe kunne fungere fejlfrit i de udendørs omgivelser, som Rising kunne tilbyde – og det kunne det da heller ikke. For hvor meget der end blev skruet på knapperne i lydteltet, fremstod Værket sjældent som en fælles organisme, men i stedet som brudstykker af individuelle indslag, hvor især trommerne optog en alt for stor del af lydbilledet under det meste af den 45 minutter lange koncert. Det var i bund og grund en lydmæssig gentagelse af Natjagers koncert tre timer tidligere, hvor lyden heller ikke gjorde bandet nogle særlige tjenester.

Forsanger og trompetist, Jakob Emil Pedersen, havde alt for store udsving fra højtalerne, og værre blev det, da trommeslager Adam Nielsen greb mikrofonen og præsterede et nærmest ikke-eksisterende vokalbidrag. Guitarist Anders M. Jørgensen, der så sent som aftenen forinden havde stået for en sublim koncert med Slægt på Copenhell, havde også svære betingelser, hvor hans håndteringer af den seksstrengede oftest druknede blandt hans bandmedlemmer.

Når Værket imidlertid fungerede – og det gjorde de heldigvis hyppigere, jo længere koncerten skred frem – var det fortryllende og tumultarisk progrock af allerbedste skuffe, hvor især titelnummeret fra sidste års forrygende debut-EP, Jealousy Hits, strålede i al sin progressive glans. For akkurat som på de fire, omfangsrige studieindspilninger, der udgør Jaelousy Hits, er Værket et orkester, der så afgjort kun fungerer under de helt rigtige omstændigheder. Så når vestenvinden fra tid til anden lagde sig over campingområdet, og det imponerede lydtapet fik lov til at stå skarpere end normalt – og når det heller ikke skulle konkurrere mod evindelig publikumssnak – var det ikke svært at se, lige præcis hvorfor Værket er et af de mest forfriskende tilføjelser til den danske rockscene i mange år.

Fem numre blev det til, selvom det afslutningsvis lod til, at drengene ellers gerne ville fortsætte lidt endnu. Det kunne jeg egentlig godt forstå, da vi efter tre kvarter i højere grad var ved at nærme os den koncert, man kunne have håbet på. Indtil næste gang vil jeg dog råde sekstetten til at holde sig indendørs, for under åben himmel fungerede omstændighederne alt for sjældent for et band, der fortjener så meget mere.