Roskilde Festival 2017: Warpaint

Den amerikanske kvindelige kvartet Warpaint, der er baseret i Los Angeles, åbnede onsdag aften Arena på dette års Roskilde Festival med girlpower, groovy basgang og et sammensmeltende, drømmende lydtapet, der i flere omgange sendte en afsted ud i drømmenes eventyrlige univers.

Der var skruet godt op for rumklangen på mikrofonerne, mens en yderst veloplagt Stella Mozgawa rystede håret og fik publikum til at bevæge sig med sit imponerende trommespil. Som bund til den ellers meget svævende lyd supplerede Jenny Lee Lindberg med en bundsolid omgang bas, alt imens Emily Kokal og Theresa Wayman fik det hele til at gå op i en højere enhed med deres vedhængende, rummelige vokal og spidende guitarspil, der alt tilsammen gav det eventyrlige lydbillede, Warpaint er kendte for.

Efter at damerne fra den amerikanske vestkyst havde surfet koncerten i gang, satte de festlighederne et enkelt gear op og gav samtidig en forsmag på, hvad der var i vente. »Are you ready to dance,« spurgte Emily Kokal fra scenekanten, hvorpå pigerne fra drømmenes by satte gang i Arena med ”So Good” fra deres seneste album Heads Up: »You’re too much, I can’t take it / You always seem to make my heart stop and I can tell that there’s something in your eyes / Calling me«

Igennem hele koncerten var der masser af liv på scenen, hvor man udover Stella Mozgawas flyvende hår kunne se tre kvindelige rockmamaer danse rundt med hver deres strenginstrument, og især Emily Kokal tryllebandt publikum med indlevende dansemoves helt ude på scenekanten.

Frem mod den store finale havde Warpaint pirret publikum med deres velkendte, drømmende lyd med elementer fra post-punk-genren, men da det store slag skulle stå, måtte de alligevel hive lidt op fra pop-skuffen med “New Song”. Det var da heller ikke den store overraskelse, at det var bandets store radiohit, der skulle få det hele til at peake, og det sad da også lige i skabet! »You’re a new song / You’re a new song baby / You’re a new song to me«.

Kvartetten leverede en yderst mindeværdig, velspillet koncert, hvor de fire sprøde damer fra drømmenes by sparkede døren ind på Arena og for alvor satte gang i dette års Roskilde Festival.