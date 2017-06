Undertoners guide til NorthSide 2017

Nu skydes sommerens festivaler skydes for alvor i gang, og vi på Undertoner er selvfølgelig klar til at bringe dig anmeldelser derfra. Deriblandt fra en fuldkommen udsolgt NorthSide Festival, der først og fremmest skriger på opmærksomhed i form af de to hovednavne Radiohead og Frank Ocean (ingen aflysning, tak!), der begge var at finde i top 10 på Undertoners årsliste over bedste udenlandske plader i 2016. De to anbefalinger behøves formentlig ikke, hvis du har en billet til festivalen, der løber af stablen den 9.-11. juni. Der er dog også andet guld på programmet…

Fredag

Et lille booking-scoop er genre-skizofrene Primus, der i år skulle være klar med opfølgeren til 2014’s dystopiske gentænkning af soundtracket til 1971-filmen Charlie og Chokoladefabrikken ved navn Primus & the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble. Der er garanti for teknisk excellence, når frontmanden Les Claypool leder an. Senere er der en glimrende chance for en energisk hiphopkoncert med kritik af systemet, når El-P og Killer Mike går på scenen med Run the Jewels‘ tredje album, der cementerede dem i toppen af rap-gamet. Savner man den alternative rock fra 90’erne kan man lade Mø spille på Blue Stage og i stedet gå hen og opleve det reinkarnerede gamle Sub Pop-band The Afghan Whigs spille sange fra det hæderlige album In Spades fra i år i en kompot med grunge-klassikere som ”Debonair” og ”Turn on the Water”, før Frank Ocean går på scenen. Jeppe Kjellberg har lagt sit netop udgivne soloalbum til side for at give et bud på en fornuftig nattefest sammen med resten af WhoMadeWho, der sandsynligvis gerne vil præsentere noget nyt materiale.

Lørdag

Maskine-popkreatørerne fra When Saints Go Machine meldte deres tilbagekomst som gruppe med det roste live-samarbejde med Copenhagen Phil (hvilket er dokumenteret her) og har desuden meldt ud, at de har nyt materiale på vej. For de anglofile byder lørdagen desuden på shoegazerne Ride, der kan opleves for første gang i Danmark siden 90’erne samt The Verve-frontmanden Richard Ashcroft. Hvis du derimod har et hjerte, der banker for navne fra det ganske danske land, er der lørdag et væld af spændende muligheder. Du kan tage dine forældre i hånden og gå hen og skråle med på klassikere som ”Nu hvor du har brændt mig af” og ”Stupid Man” til Thomas Helmig, eller ramme R&B-pop-bølgen med Chinah, hvis debutalbum optrådte på flere af Undertoner-skribenternes individuelle årslister. Sidst men ikke mindst er en hjørnesten af dansk musikhistorie klar med nyt album, og den forudgående single ”…Like a Trance Like…” tyder på, at man bør slutte natten af i selskab med Sort Sol.

Søndag

Har man aldrig oplevet en trautonium live før, kan man jo bede en stille bøn for, at Agnes Obel pakker sådan én med i bagagen fra Berlin, når hun spiller sange fra sidste års anmelderroste Citizen of Glass, hvor instrumentet optræder. Speaking of anmelderros: Vi er så glade for at have været tidligt ude med kærlighedserklæringerne til Bisse her på siden, og de skal selvfølgelig ikke stoppe her. Se Danmarks nye darling på NorthSide! James Blakes seneste album, The Colour in Anything, er en langspiller på over 70 minutter, og han er ikke færdig med at krænge sjælen ud på de sange live. Er man på festivalen for at se Frank Ocean, kunne man jo håbe at se de to krydse klinger, som de gjorde på ”Godspeed”, selvom chancerne er små med de to dages mellemrum. Forhåbentligt er man på dette tidspunkt ikke blevet mættet så meget, at Radiohead bliver en uoverskuelig opgave at afslutte sin festival med.

Se resten af programmet her og hold øje med vores anmeldelser af koncerterne, som løbende vil rulle ind her.