Undertoners guide til Roskilde ’17: Fredag

Fredagens musikprogram byder blandt andet på vores egne, danske Undertoner-darlings Cancer, der er aktuelle med albummet Totem, som vi tildelte 5/6 U’er tidligere i år. Angel Olsen fik ligeledes 5/6 U’er, da vi sidste år anmeldte My Woman, og placerede den plade som årets 15. bedste udenlandske plade. Lige efter den amerikanske sangerrinde lå de australske sample-magikere The Avalanches med deres comebackalbum Wildflower.

Vi har dog så høje forventninger til jer, vores kære Undertoner-læsere, at vi slet ikke synes, vi behøver at fortælle jer, at I skal tjekke de her artister ud. Det ved I jo godt i forvejen. I stedet har vi gravet dybt i programmet og fundet seks artister i fredagens program, I muligvis ikke kendte i forvejen.

Noga Erez – Gloria, 02.00

Da jeg gik igennem årets program, var det nummer, der fik mig til at vippe allermest med foden, Noga Erez’ ”Off the Radar”. Den israelske sanger har begået et nummer, jeg snildt kunne tåle at høre på alle pladsens campinganlæg i løbet af festivalen. I sine tekster har hun fokus på sociale uretfærdigheder, og musikalsk ligger hun sig i slipstørmmen af f.eks. M.I.A. og Mø – men absolut uden at lyde som en kopi. Hendes debutalbum Off the Radar er netop udkommet, og det indikerer, at man kan forvente en solid nattefest på Gloria med en rising star in spe.

Alex Cameron – Gloria, 18.30

Efter Suicide-forsangeren Alan Vegas død sidste år har der været et tomrum at udfylde for musikere, der kan croone over pulserende elektro-beats. Med åbenstående skjorte er australske Alex Cameron klar til at udfylde den plads. I hans soloprojekt indtager han rollen som en fiasko-entertainer så overbevisende, at jeg i hvert fald ikke kan undgå at få medlidenhed med ham over hans manglende succes. Og fiasko-historien er egentlig sand nok. Hans hidtil eneste album, Jumping the Shark, udkom oprindeligt i 2013 gratis på internettet. Ingen lyttede til albummet, og først efter at Foxygen så Alex Cameron optræde på David Lynchs Silencio-klub i Paris, kunne fiaskoen vendes til en moderat succes med en genudgivelse af albummet sidste år.

Mats Gustafsson’s Nu Ensemble – Avalon, 19.00

Hvis man ikke er til synth-croon, kan man i stedet bevæge sig overmod Avalon, hvor svenske Mats Gustafsson spiller med hans Nu Ensemble samtidig med Alex Cameron. Den svenske freejazz-saxofonist er en kendt gæst på Roskilde Festival, hvor han tidligere har optrådt med Fire Orchestra, The Thing og improviseret sammen med Sonic Youth og Merzbow. Han er om nogle en garant for kaotisk, bragende og overvældende støjlyd. Til årets koncert har han samlet et (eftersigende kæmpe) band, der skal lave improvisatoriske genfortolkninger af Frank Zappas kompositioner under titlen Hidros Zap.

Svin – Gloria, 14.30

Og nu vi snakker om støjende avantgarde-klange, skal vi også forbi Svin og deres freejazz-lydende eksperimenter, der har kastet masser af U’er af sig, når vi gennem årene har anmeldt trioens album. Sidste år udgav de det glimrende album Missionær, og der venter et mørkt, brusende støjangreb fra Svins saxofoner, guitarer, trommer og keyboards, hvis man søger ly for eftermiddagssolen inde i Gloria-grotten. Svin er helt klart et godt bud, hvis du kan lide kunstnere som Selvhenter, Mats Gustafsson’s Fire Orchestra eller Ex Eye, der gæstede Gloria sidste år.

Seun Kuti & Egypt 80 feat. Mos Def – Orange, 16.30

Den nigerianske afrobeat-sanger er efterhånden et fast bekendtskab på Roskilde Festival. Seun Kuti, der er søn af genrens fader Fela Kuti, har gæstet festivalen to gange tidligere – senest sammen med broderen Femi Kuti i 2011– og er garant for nogle af Afrikas mest dansable rytmer. Genren kombinerer den afrikanske musiktradition for dansable og festlige rytmer med jazzens klange. I ryggen har Seun Kuti sin faders Egypt 80-band samt rapperen Mos Def, der i bedste Snoop-Dogg-stil nu kalder sig Yasiin Bey. Mos Def/Yasiin Bey har det seneste halvandet års tid insisteret på, at han indstiller sin karriere, så dette bliver muligvis en af de sidste chancer for at opleve en af den alternative hip-hops sværvægtere og hans socialt bevidste og dybe tekster live – hvis han altså overhovedet dukker op. Mos Def aflyste nemlig sin koncert på Roskilde i 2009, og han har spillet yderst sjældent i Danmark – blandt andet på Vega i 2014.

Nils Bech – Pavilion, 12.15

De fleste sad formentlig med åben mund foran computerskærmen, og nogle fællede måske også en tåre, da Nils Bech tonede frem i det næstsidste afsnit af Skams tredje sæson og sang en gåsehudsfremkaldende version af ”O helga natt”, mens Even sms’er til Isak, at han elsker ham. Nils Bech er dog meget mere end bare ham fra Skam. På hans album fra sidste år, Echo, synger han med sin smukke falset ovenpå hårde elektroniske beats og dystopiske synthklange. Nils Bech bevæger sig i et spændingsfelt mellem klassisk sangkunst og klubmusikkens hypnotiske tiltrækningskræft.