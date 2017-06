Undertoners guide til Roskilde ’17: Torsdag

Det er Roskildes anden dag, og du er faktisk mere frisk, end du var i går. Du festede godt nok igennem, men det var jo bare en lille teaser på, hvad resten af dagene skal bringe. Lidt som en hors d’oeuvre før middagen. På en torsdag som denne, er vores anbefalinger til dig følgende:

Start dagen ud på Pavilion med den australske country-komet Julia Jacklin. Hendes fusion mellem altnernativ country, rock og indie passer perfekt til en formiddag, hvor du bare skal ligge i græsset med lukkede øjne og nyde. Julia Jacklin har fået en hel del omtale for hendes debutalbum Don’t let the Kids Win (hvilken titel!!), og de går blandt andet på hendes sangskrivning. Så find et godt lår at hvile hovedet på, og lad dig forføre af Jacklins dragende vokal og tekster.



Julia Jacklin, Pavilion kl. 12.

En time senere spiller Hun Solo på Avalon, så hvis du er mere i det ekspirementelle hjørne, skal du hellere indfinde dig her. Hun Solo består af musikerne Nana Jacobi og Kirstine Stubbe Teglbjærg (Blue Foundation) og forfatteren Anya Mathilde Poulsen, der har startet projektet for at sætte spot på de kompetente kvinder, der er i det danske musikmiljø og diversiteten mellem dem. Denne koncert er unik for, de har inviteret tre musikere med sig på scenen, nemlig danske Fallulah, svenske Mariam the Believer og islandske JFDR. Kunsterne vil spille hver sit korte show.



Hun Solo, Avalon kl. 13.

Acid Arab blev dannet i 2012 af de parisiske DJ’s Guido Minisky og Hervé Carvalho. Projektets erklærede mål er, som navnet antyder, at blande acid house med arabisk musik og derigennem kombinere technoens kølighed med østens dramatik. På debutalbummet Musique de France fra 2016 samarbejder duoen med en række musikere og producere af nordafrikansk og mellemøstlig afstamning. Det er der kommet et yderst afvekslende album ud af, som spænder fra deciderede bangers til langsomme beats med psykedeliske elementer. Det bliver med garanti umuligt for publikum foran Apollo at holde fødderne i ro, når Acid Arab inviterer til gilde i den kulturelle smeltedigel.



Acid Arab, Apollo kl. 14.30

Den 80 årige dronning af et brasiliansk sambafolk-ikon, er et must see. Elza Soarez spiller på Avalon, og mon ikke hun trods sin høje alder, sagtens kan spille teltet op? Hun har trods alt været en del igennem i sit efterhånden lange liv. Fra den brasilianske favela, hvor hun blev mor som 13 årig, til storsælgende og højt-aktet samba-dronning, hvor hun i 2000 fik prisen “Best Singer of the Millenium” af BBC. Elza Soares bliver ved med at genopfinde sig selv, og har arbejdet sammen med et vælg af andre musikere på sine udgivelser. De seneste år har hun arbejdet med forskellige producere, der har bragt electronica ind i hendes univers. Denne sjældenhed må du ikke misse.



Elza Soares, Avalon kl. 19.oo

Viagra Boys skulle eftersigende være et af Sveriges bedst live-bands, så det er i sig selv incitament til at se koncerten på Pavilion. Syv mands-bandet spiller post punk med en sådan energi, at det er umuligt at stå stille. Forsanger Sebastian Murphy skulle eftersigende været blevet udvist af USA, og endte altså i Sverige, hvor han mødte de to venner Benjamin og Henrik, der gik og fiflede med idéen om et punk band. Murphys ærlige historier, de repetitive trommer og den drivende bas ligger bunden for en lyd, man har lyst til aldrig skal stoppe.



Viagra Boys, Pavilion kl. 00.30