Juli-koncerter I: Clarissas liv peaker, når Marissa rapper.

Det kan være en gevaldigt hård omgang at komme sig oven på Roskilde Festival. Det ved de andre festivaler og spillesteder godt. Så de første dage efter Roskilde er kendt som nogle af landets mindst koncerttravle dage, lige i hælene på 1. januar og 25. december.

Men når du endelig er klar igen, så kig forbi Christianshavns Beboerhus fredag den 7. juli, hvor den eksperimenterende danske singer/songwriter Clarissa Connelly giver koncert. Hendes musik bærer præg af sfærisk elektronik, vokalharmonier – og samtidig noget langt mere råt. En virkelig spændende ung artist, hvis debut, Come in Roses, udkom sidste år på det aarhusianske kassettebånd-pladeselskab Brystet. Koncerten er en del af Copenhagen Jazz Festival.

Clarissa Connelly spiller også på den fine lille Det Gyldne Liv Festival, som finder sted fra den 7.-10. juli på Råværket i Kolding. Det er ikke sådan lige til at gennemskue, hvem der spiller hvilke dage, men navnene på plakaten er gode sager fra den danske undergrund såsom shoegaze-kvartetten Collider, indierockduoen The Beardy Durfs og Ecstacy in Order, som tidligere på året også spillede deres britisk inspirerede electropop på Spot Festival. Se hele lineuppet her.

Tirsdag den 11. juli er der skør, smuk og svævende electropop fra en helt anden kant på Loppen i København, når californiske Peaking Lights giver koncert. Peaking Lights består af Aaron Coyes og Indra Dunis, som denne sommer er på europaturné med festivaler som engelske Glastonbury og spanske Benicassim på rejseplanen. Deres album 936 blev for et par år siden kaldt en »perfekt eksekveret sommerplade fra spøgelses-dubbens Beach House« af Undertoners anmelder. Hør dem på ”Hey Sparrow”.

Samme aften kan man andetsteds i byen få en anderledes oplevelse af uforfalsket musikalsk skønhed. Det er i hvert fald noget derhenad, Marissa Nadler plejer at være garant for. Fra den sådan lidt dystre ”folk noir”-skuffe; senest på 2016’s Bury Your Name. Hun gæster Jazzhouse som en del af Copenhagen Jazz Festival. I forbindelse med en af Marissa Nadlers tidligere danmarkskoncerter skrev Undertoners Christian Klauber: »Denne koncert var musik for hjertet og sjælen. Indadvendt, når den term bruges i sin allermest positive betydning.(…) Nadlers sceneoptræden er måske ikke den mest ’ud over scenekanten-væltende’ og grænser indimellem til det selvudslettende, men hvad gør det, når hun alligevel trænger ind, hvor det gør allermest godt, og efterlader et uudsletteligt indtryk.«

Det er nogle meget lidt jazzede koncerter, vi har nævnt fra Copenhagen Jazz Festivals program, og jazz er jo heller ikke Undertoners gebet. Dog kommer der lidt jazz over det – i kombination med rap – med sidste anbefaling for denne gang: Jonwayne i Pumpehuset i København den 13. juli. Los Angeles-rapperen Jonwayne er aktuel med sit andet album, der meget logisk hedder Rap Album Two. Kan anbefales, hvis du kan lide din rap med dovne beats og lidt harpe (det er faktisk ret fedt).

Av, det var en rigtig hovedstadsfikseret runde, det ved vi godt. Men der er masser af anbefalinger til især festivaloplevelser rundt om i landet på vej i sommerens øvrige koncertanbefalinger. Det lover vi. Indtil da: Hold øje med Undertoners koncertkalender.