Juli-koncerter II: Nikolajs musikskole får en have i Tisvildeleje

Vi er midt i sommeren, i hvert fald ifølge kalenderen. Undertoners dækning af årets Roskilde Festival er slut, og inden længe er det tid til at se sig om efter koncerter i efteråret, som man kan glæde sig til.

Heldigvis er sommeren langt fra slut, og den byder stadig på en række udendørskoncerter og festivaler. Den 20. juli kan man opleve det yderst spændende enmandsprojekt School of X ved Orangeriet i Tivoli i København. Under det alias finder man Rasmus Littauer, som de fleste måske kender som trommeslager for Mø, men Littauer har i mange år puslet med sit eget projekt, som endelig er blevet udklækket. I marts udgav han nummeret ”Words”, og han spillede ligeledes under warm-up-dagene på dette års Roskilde Festival. En koncert, som Undertoners anmelder Morten Madsen overværede og gav fem U’er. I øvrigt tog Undertoner en snak med School of X op til koncerten på Roskilde. En snak om, hvordan det er pludselig at stå med sit helt eget projekt.

Selvsamme dag, ikke langt fra Tivoli, kan man i Pumpehusets hyggelige byhave opleve to andre, spændende danske navne. Her spiller popsnedkeren ticktock og multimusikeren Josa Barck. Ticktock spillede på Spot Festival i 2016 og fik dengang ros af Undertoners udsendte anmelder Simon Freiesleben, som gav musikeren fem U’er. Josa Barcks har udgivet de to singler ”Salute” og ”Square Pie”. Førstesinglen er blevet spillet flittigt på P6 Beat, som har sammenlignet Barcks lydbillede med bands som Animal Collective og Flaming Lips. Begge singler vil være at finde på Josa Barcks kommende plade.

Fra den 20. til 22. juli afholdes dette års Musik i Lejet lige ved vandet på Tisvildeleje Strand. Det er overordentligt skønne omgivelser, som i år kan lægge sand til navne som Mew, Communions og Blondage, og festivalen er helt udsolgt.

Faktisk kommer hele denne koncertartikel udelukkende til at anbefale udendørs koncerter. Det er jo også kun sommer en gang om året! Den 23. august er der nemlig endnu en interessant udendørskoncert i Nemoland på Christiania. Her er der gratis koncert med de to danskpoeter Nikolaj Nørlund og Bisse. Nørlund er den rutinerede herre, mens Bisse stadig er den lidt nye, selvom han med raketfart har indtaget Danmark. Bisse udgav sidste år de to plader Højlandet og Happy Meal, som begge sneg sig på Undertoners top 10 over bedste danske plader fra 2016. Højlandet endte i øvrigt suverænt på førstepladsen. Ligeledes spillede Bisse på årets Northside Festival, hvor han næsten scorede fuld plade med 5, 5 U’er fra Undertoners anmelder Peter Boier, som blandt andet skrev: »Det hele kulminerer i et af årtiets bedste danske sange, “Shotgun for dig”, som stammer fra Bisses tredje album i 2015, Bitchin. Den bliver fremført lige så vitalt. Lige så levende. Lige så fuldkommen rablende og sindssyg som på pladen. Og det er fantastisk. For undertegnede er dette øjeblik det hidtil absolutte højdepunkt på årets NorthSide Festival.« Bisse har i øvrigt en række koncerter tilbage på sin Tour de Smackdown denne sommer, bl.a. på Bornholm og i Skanderborg. Se datoerne her.

Du er som altid velkommen til at klikke dig ind på Undertoners koncertkalender, hvis du søger andre koncerter end de ovenstående i resten af juli.