Mac DeMarco: This Old Dog

Kærlighedens kvaler er der vist ingen, der vokser fra. Heller ikke Mac DeMarco. Men på This Old Dog, der følger op på Another One, bliver kærlighedsfortællingerne suppleret med historier, der knytter sig til familieforhold og herigennem viser andre sider af DeMarcos egen skæve persona. Et overordnet tema synes at være oplevelsen af livet som værende både lineært og cyklisk. DeMarco bliver ældre, men historien har det med at gentage sig selv i løbet af levetiden – parforhold bliver bygget op og brudt ned igen og igen (”One More Love Song”), mens fortiden træder ind i nuet gennem arv og miljø (”My Old Man”).

No worries, Mac DeMarco lyder stadigvæk som sig selv, og slackerattituden hænger fortsat ved. Alligevel er det hele lidt anderledes på This Old Dog, da de fleste sange bliver rusket af et bekymret blik. En balance, der måske bedst bliver udtrykt på den bossa nova-inspirerede ”Dreams from Yesterday” og særligt den boblende ”Baby You’re Out”, »Don’t dream of all the ways things could have been / Remember all the faces you let in / Remember all the faces still unseen / And soon enough, you’ll see just what I mean«. Selvom det virker underligt at huske noget, man endnu ikke har set, så handler det måske om, at forestillingsevnen er bedst brugt på det, der skal ske, fremfor det, der er sket.

Forestillingsevnen spiller også ind på de numre, der handler om DeMarcos forhold til sin far. En svær størrelse, der netop gennem blikket bliver vendt indad og udad. På åbningsnummeret ”My Old Man” ser DeMarco sig selv i spejlet og nærmest gyser, »Oh no, looks like I’m seeing more of my old man in me«, mens han på pladens sidste nummer, ”Watching Him Fade Away”, ser en anden frygt i øjnene, »And even though we barely know each other / It still hurts watching him fade away, watching him fade away«.

Livet er endeligt, men i løbet af livet er det muligt at leve uendeligt mange liv. Det kommer til udtryk på de sange, der handler om kærlighed og parforhold, som DeMarco synes at opleve som noget cyklisk. Allerbedst opsummeret på et af pladens højdepunkter, den inderlige ”One More Love Song”, der ser al start som begyndelsen på enden. Før omkvædet lyder det først: »After all this time, it turns out all you found«. Og siden hen: »After all this time, it turns out all you had« efterfulgt af »is one more love out to break your heart / Set it up just to watch it fall apart«. Det er virkelig elegant skrevet. En lignende nedtrykthed bliver blandet med naivitet på den witch house-klingende ”For the First Time”, som jeg ved de første gennemlytninger antog for at handle om at nyforelskelse, men som nærmere synes at være om genforelskelse – eller i hvert fald troen på, at et forhold kan blusse op igen – »No, I know she’s coming home soon / There are times I find it hard to feel that way / It’s not inside me to forget her / Just understand how I’ll be feeling on that day«. Det går lige i hjertet.

This Old Dog er en god plade – musikalsk set varieret, og sammenholdt af den røde tråd, der løber gennem Mac DeMarcos velskrevne tekster. Det er interessant at høre DeMarco være livsklog og samtidig helt nede på jorden. I mine ører er der et ekko af Mark Kozeleks Benji i forhold til nogle af de emner, der bliver behandlet (blandt andet forholdet til faderen), om end det her er markant mere tilbagelænet – og så virker DeMarco noget rarere end Kozelek. Jeg kommer også til at tænke på The Nationals Matt Berninger, der skriver nogle fremragende tekster om, hvordan livet og kærligheden forandrer sig i takt med, at man bliver ældre. Og de mange sange om heartbreaks og break-ups minder mig om Prefab Sprout og Paddy McAloon, som har skrevet nogle gode numre om selvsamme – om end i noget mere polerede omgivelser end DeMarcos lo-fi-æstetik. Ikke mindst ”When Love Breaks Down” og ”Goodbye Lucille #1” (begge fra Steve McQueen), der fint kunne fungere som videre svar på DeMarcos overvejelser i henholdsvis ”One More Love Song” og ”For the First Time”.

Det, som Mac DeMarco synger om på This Old Dog, er med andre ord også at finde alle mulige andre steder – men DeMarco formår at gøre det til sit eget. Og så er vi på sin vis tilbage, hvor det hele startede. Kærlighedens kvaler er der vist ingen, der vokser fra.