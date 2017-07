Roskilde Festival 2017: Seun Kuti & Egypt 80 feat. Yasiin Bey

Det er næsten 20 år siden, at afrobeatens grundlægger Fela Kuti døde, men hans musik og ånd lever i den grad videre. Det beviste sønnen Seun Kuti fredag aften på Orange Scene, hvor han spillede sammen med faderens Egypt 80-band. Her blev de svingende rytmer med de jazzede undertoner opført, så man skulle tro, at det faktisk var Fela, der ledte slagets gang.

Med hård hånd styrede han faderens band og svingede hele sin krop, når han brøllede afrobeat-sangene, der hovedsageligt var fra hans eget bagkatalog. Vi fik dog bl.a. også lov at høre Felas ikoniske ”Expensive Shit”, der indledte koncerten.

I bund og grund var der lagt op til den helt store afrobeat-fest, hvis det altså ikke var for to ting: 1) en konstant regn og 2) Mos Def aka. Yasiin Bey.

1) Fredag var den dag, hvor regnen for alvor tog festivalen. I løbet af dagen faldt regnen i konstante, små mængder, og sådan et dansk sommerregnvejr er altså ikke den optimale ramme for svingende, afrikanske rytmer. Alle blandt publikum var pakket ind i regntøj, og kun de allermest stædige fik taget sig sammen til at spjætte lidt med lemmerne.

Den kølige, skandinaviske sommer så heller ikke ud til at være, hvad de nigerianske musikere er vandt til. Størstedelen af bandet stod med nærmest forstenede ansigter og skulede skummelt på den grå himmel. Der var dog ikke en finger at sætte på deres spil, og med en så karismatisk bandleder som Seun Kuti, gjorde det egentlig ikke noget for min koncertoplevelse. Enkelte af medlemmerne var sågar morsomme bekendtskaber, som f.eks. en ældre herre, der udelukkende spillede på peripole, mens han dansede.

2) Et morsomt bekendtskab var Brooklyn-rapperen Mos Def også, der nu går under navnet til Yasiin Bey. Hans optræden var direkte pinlig. Under de to første numre var han fysisk til stede på scenen, hvor han improviserede nogle klichéfyldte vers om frihed, Afrika og ”Expensive Shit”. Mentalt dukkede han dog aldrig nogensinde op på Orange Scene, og hvis man havde set frem til at opleve ham til en sjælden dansk koncert, kan man fuldt berettiget tillade sig at være skuffet.

Min sidemand og jeg måtte flække af grin, hver eneste gang Yasiin Bey tog mikrofonen op til sin mund og fandt på den ene dumme lyd efter den anden. Han tjente kun ét formål på den scene, og det var at gøre Seun Kuti glad. Deres venskabelige kram og konstante råb af hinandens navne sikrer dem solidt titlen for årets bromance på Roskilde Festival 2017. Så kan vi andre undre os over, hvad Seun Kuti ser i den afdankede rapper.

Heldigvis var Yasiin Beys mentalt fraværende tilstedeværelse kun et lattervækkende indslag i en ellers god koncert med Seun Kuti og Egypt 80, der sikkert havde været fremragende under de rette vejrbetingelser.