August-koncerter I: Nye noder i dødsgreb med japansk syre til havefest

Vi er i august, og det betyder, at sommeren og festivalsæsonen snart går på held. Heldigvis er der stadig et væld af gode koncerter underdørs såvel som indendørs, du kan kaste sig over. Der er ingen grund til at ligge på den lade side!

Vi starter måneden intet ringere sted end i Hillerød, hvor der for femte gang afholdes New Note Festival. Arrangørerne af New Note har fødderne solidt plantet på den danske indiescene og har altid præsteret at levere et solidt program med en blanding af danske upcoming såvel som mere etablerede nanve. I år er ingen undtagelse. Fra torsdag den 3. til lørdag den 5. august kommer der til at være flere end 20 koncerter i gården mellem Hillerød Bibliotek og Klaverfabrikken. Torsdag kan du opleve Undertoner-darlingen Brian Batz alias Sleep Party People udfolde kompositioner fra hans spændende, nye album, Lingering, live. Fredagens højdepunkt ser ud til at blive formidable Lowly, hvis seneste album, Heba, blev rost til skyerne af Undertoners Mette Marie Heinfeldt. På festivalens sidste dag spiller bl.a. Cancer og Fribytterdrømme. To træfsikre grupper, der sjældent efterlader publikum eller anmeldere skuffede, når de spiller koncerter.

På fastlandet afholdes der i starten af måneden Smukfest i Skanderborg, hvor folk valfarter til for at sippe kulørte drinks af spande, mens de vugger til Kim Larsen og Kjukken. Jeg ved faktisk ikke, hvorvidt Kim Larsen spiller i år, men det forekommer sandsynligt. Langt mere interessant end festen i bøgeskoven er dog de japanske syrerockere fra bandet Kikagaku Moyo, der besøger det lille, aarhusianske spillested Tape den 7. august som en del af deres igangværende europaturné. Deres eksperimenterende og legende tilgang til psychrocken har taget gruppens lyd i vidt forskellige retninger, og de kommer uden tvivl til at levere et brag af en koncert.

Tilbage i København kan du i Pumpehuset opleve 2010’ernes mest kompromisløse band, Death Grips, torsdag den 10. august. Den amerikanske trio er berygtede for deres eksplosive og dybt utilregnelige koncerter, og deres seneste album, Bottomless Pit, scorede fuldt hus med seks U’er, da det blev anmeldt her på siden sidste år. Hypen omkring bandet har spredt sig, og der blev overraskende hurtigt udsolgt til koncerten. Der er oprettet en venteliste, så du skal være heldig, hvis du ikke allerede har sikret dig en billet til Death Grips.

Umiddelbart efter Death Grips er blevet færdige med at vælte rundt i Pumpehuset, så er det tid til at lægge vejen forbi den nyeste i rækken af danske gourmet-musikfestivaler. Den 11. og 12. august afholdes der Haven Festival på Refshaleøen i København. Festivalen er blandt andet arrangeret af en stærkt usandsynlig kvartet bestående af den folkelige gourmand Claus Meyer, brygmesteren Mikkel Borg Bjergsø (Mikkeller) samt brødreparret Aaron og Bryce Dessner fra The National. Lineuppet ser stærkt ud og byder udover førnævnte The National på store indienavne såsom Bon Iver, Beach House og Band of Horses. Navne, der næppe behøver nogen yderligere introduktion, og som vil være nok til at lokke enhver med et glødende indiehjerte til Refshaleøen. Derudover kan man opleve en sand legende: Overleveren Iggy Pop, der på trods af sin høje alder stadig var et frådende rockbæst, da han sidste år imponerede på NorthSide Festival. Haven Festival har allerede i sit første leveår et program, der kan stå distancen sammenlignet med resten af landets store festivaler. Husk at følge Undertoners dækning af herlighederne her på siden.

Du er som altid velkommen til at klikke dig ind på Undertoners koncertkalender, hvis du søger andre koncerter i resten af juli.