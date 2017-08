August-koncerter II: Levende vidunderfest i væg høres ikke, erklærer internationalt politi

It’s alive! Nu hvor august snart går på hæld, er det igen tid til Alive Festival i Thy. Hvad festivalens slogan »Nøgen mand til hest – Alive er Thy, når det er bedst« præcis dækker over, er vist noget, man først bliver indviet i nordvest for Limfjorden. Sikkert og vist er det dog, at festivalen foregår fra torsdag den 17. til og med lørdag den 19. august. På programmet er bl.a. de canadiske dysterrocktyper i Timber Timbre, der er aktuelle med Sincerely, Future Pollution, den energiske 80’er-electropop-duo First Hate, allestedsnærværende Bisse, duoen Blondage og School of X, som fik ros for sin koncert på Roskilde Festival tidligere på sommeren. Desuden krydser de gode folk fra Thy Music Collective klinger med 10 musikere fra Bergen og fremfører fælles, nyskrevet musik for denne ene aften på Alive.

Også i det stik modsatte hjørne af landet understreges det, at der stadig er lidt krudt tilbage i festivalsæsonen 2017. Ligeledes i dagene 17.-19. august finder festivalen Wonderfestiwall sted på Bornholm. Festivalpladsen har flere år ligget ved Hammerhus slotsruin, men i år foregår det hele lidt derfra ved den smukke Opalsøen. Der er gengangere fra Alives program, som Blondage og School of X, og derudover kan man på Wonderfestiwall opleve den islandske singer/songwriter Júníus Meyvant og på solide danske navne som Trentemøller og The Minds of 99.

Den 18.-20. august er der festival for primært endnu uopdagede bands. Det sker, når Uhørt Festival skydes i gang på Vesterbro i København. Et lytteudvalg med en række personer fra musikbranchen har udvalgt artisterne ud fra et felt på omkring 700 ansøgere. Blandt dem, der ifølge lytteudvalget har haft kvalitet til at gå hele vejen og optræde på festivalen, er postrock-kvartetten Boundaries, den elektroniske duo Spring & I og bandet Motorique, som spiller alternativ pop med psykedeliske elementer. Se alle bands på Uhørts program her.

Søndag den 27. august går turen ned ad memory lane for dem, der var vilde med Interpols debutalbum fra 2002, Turn on the Bright Lights. Dem var der som bekendt nogle stykker af. Nu er newyorkerbandet på turné for at fejre 15 års jubilæet for deres mørke, moderne indierockklassiker, og her spilles Turn on the Bright Lights i sin fulde længe. Bandet spiller i storslåede omgivelser i Koncertsalen i DR’s Koncerthuset, og der er sat venteliste på koncerten. De, der har sikret sig billet, får fuld valuta for pengene, for opvarmningsnavnet denne aften er roste, danske Communions.

