Loke Deph, 26.08.17, For Evigt Hip Hop, Rødovre

Kontrasten var stor, når man gik fra For Evigt Hip Hops store scene, hvor dansk populærraps største kanoner Gilli og Kesi netop havde givet koncert, til For Evigt Hip Hops lille scene, On the Run, hvor Loke Deph optrådte. Der var ligeledes milevidt fra tidens afrobeat -og salsatendenser til Loke Dephs lydbillede. Loke Deph har nok fået sin del gammelskole dansk rap ind under huden, og han vækkede straks minder om en ung Clemens eller gammelt Suspekt fremfor fransk trap og roadrap.

Loke Deph boner nok ud på de færrestes genkendelsesbarometer, hvorfor han var placeret på For Evigt Hip Hops lille scene, der var til mere ukendte og uprøvede talenter, til et mindre, men dedikeret fremmøde. Sidste år udgav han sin første egentlige debut, dobbelt-EP’en Malmstrøm/Beluga, mens han tidligere har været at finde på mixtapes i selskab med de andre rappere i kollektivet Kaput, og har derfor rumsteret længe i den dnakse hiphopundergrund.

Flankeret af en DJ rappede han hårdtslående tekster om druk og en tumultarisk hverdag, men stadig med et overskud og et smil på læben. »Den tog vi på den drengede charme,« som han selv sagde mellem to numre, og den hjalp ham da også et stykke hen ad vejen. »Fuck at være den bedstklædte, jeg er en hæsblæsende person,« som han overlegent rappede, da han fyrede op under sit Cypher-vers fra Spol op! for Sorte Får. Der var da heller ingen skulder-Gucci-tasker, kæder, eller fine fornemmelser. I stedet missede Loke Deph aldrig et rim og lå overlegent på produktionerne, uden hjælp fra hverken backtrack eller en decideret hypeman.