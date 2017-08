Nelson Can, 11.08.17, Haven Festival, København

Det var vist nok lige i kølvandet på deres selvbetitlede debut-EP fra 2012, at rocktrioen Nelson Can indtil videre peakede. De besad en lyd og attitude, som stort set ingen andre herhjemme havde mestret, hvilket da også sikrede dem en koncert på Roskilde Festival og en opvarmningstjans for The Black Keys i 2012.

Fem år senere på den vindblæste Refshaleø til den splinternye Haven Festival var det et Nelson Can med udvidet besætning samt en bunke nyt materiale fra deres kommende plade i bagagen, der mødte det københavnske publikum.

Med to korsangere og en ekstra bassist til at hjælpe hovedaktørerne på vej lagde de fra land med den nye single ”Move Forward”. Set i forhold til det katapulterede lydbillede leverede den ekstra bemanding en tiltrængt substans til den lydmæssige helhed, og for et band, hvis lyd i mine ører emmer af intimitet og tætpakkede kældervenues, havde Nelson Can heldigvis stor succes med at få deres sange skudt langt nok ud over scenekanten denne aften.

En ting, der dog stadig synes at hæmme Nelson Cans samlede udtryk, er den måde, hvorpå størstedelen af numrene giver genlyd af hinanden. Der mangler stadig de enkeltstående, udskillende højdepunkter, selvom trioen rent kompositorisk er nået markant længere i forbindelse med tilblivelsen af de nye numre. Det lader i hvert fald til, at bandet har hørt en masse Savages, og det klæder dem – og klædte ligeledes koncerten – når deres musik er mindre ligefrem, mere støjende og giver anledning til at fremvise Selina Gins vokal, der ret beset er trioens stærkeste musikalske faktor.

Som en bonus fik vi også Aaron Dessner fra The National med på guitar, og hvad Nelson Can angår, bliver der unægteligt spillet mere med musklerne, når det kommer til idéer og udførsel end nogensinde før. Hvis det er, hvad Nelson Can anno 2017 er blevet for en størrelse, kan man næsten kun se frem til deres nye udgivelse i september måned.