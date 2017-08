Ty Dolla Sign, 26.08.2017, For Evigt Hip Hop, Rødovre

For Evigt Hip Hops ubestridt største kunstner, set i international vægtklasse på programmet, var amerikanske Ty Dolla Sign. Det skulle dog også vise sig at blive den mest tåkrummende koncert, undertegnede nogensinde har overværet, med en stor kunstner.

Det tegnede ellers godt. For første gang på dagen var der et decideret musikinstrument at finde på For Evigt Hip Hops hovedscene i form af et trommesæt. Som det ellers ofte er med hiphopkunstnere, uanset størrelse, møder de kun op med en DJ ved deres side, og den enkle tilføjelse af et par trommer kan gøre meget for sikre, at liveoplevelsen netop føles live.

Men det gik skævt fra start. Ty Dolla Sign var fuldstændig umulig at høre, og mikrofonen svingede ikke bare i lydniveau, men også i lydkvaliteten. Når der indimellem var hul igennem, fik man ellers indtrykket af, at Ty Dolla faktisk kan præstere en god livevokal, men publikum fik aldrig lyd for sagen. Selv efter opfordringer til lydmanden om at skrue op, blev problemet aldrig løst, og det påvirkede både publikums oplevelse og respons, og derfor også Ty Dolla Sign.

Udfordingen ved en Ty Dolla Sign-koncert er allerede tydelig inden showstart. Ty Dolla Sign har nemlig utroligt få solohits, men en masse populære featurings. En strøm af korte gæstevers vældede derfor ud uden et godt flow i dem, men skulle nå at gå fra 0 til 100 hver gang et nyt vers blev sat på. Det mest tåkrummende øjeblik indtraf dog, da Ty Dolla befordrede fællessang, og publikum dels ikke kunne høre opfordringen godt nok og dels ikke var tilstrækkeligt bekendt med sangen. Stilheden der så opstod til følge gjorde Dolla Sign frustreret, så i stedet råbte han »Fuck this shit« og gik over til et af de mange populære gæstevers som hurtig kompensation, mens han mere eller mindre aggressivt og frustreret kastede vand ud over publikum.

Ty Dolla Sign sluttede af med at påtale lyden, men også at han selv havde fucket op. Det ville ikke være fair at bedømme Ty Dolla Signs livekvaliteter ud fra koncerten lørdag aften, men man kommer ikke uden om, at denne aftens koncert var alt andet end en succes.