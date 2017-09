Konkurrence: Vind koncertbilletter og vinyler med Pale Honey

Med base i Göteborg og et nyt album lige på trapperne til udgivelse, gæster Pale Honey Danmark, hvor de spiller på henholdsvis 1000fryd i Aalborg den 27. oktober og dagen efter i Ideal Bar i København. Duoen fra nabolandet spiller intens og old school rock, som går lige i hofterne. Som opvarmning til det kommende album har de udsendt de to singler “Get These Things Out of My Head” og “Why Do I Always Feel This Way“. På førstnævnte single demonstrerer duoen deres flair for at komponere en støjende og pumpende rocksang, hvor andensinglen derimod fremhæver deres færdigheder i at sætte melodien i fokus.

Så der er varslet flere forskellige musikalske sider fra Pale Honey på deres kommende album, Devotion, samt deres kommende koncerter i Danmark, hvor du altså har muligheden for at vinde to billetter til koncerten i Ideal Bar, og også to Devotion-vinyler.

Koncerten i Ideal Bar finder sted lørdag den 28. oktober 2017 klokken 20.00. Den svenske duo Pink Milk varmer op. For at have chancen for at vinde billetter og vinyler, skal du komme med et svar på dette spørgsmål:

Hvilket nummer fra hvilket andet svensk band lavede Pale Honey et cover af tidligere på året?

Kender du mon svaret? Send dit bud til troels@undertoner.dk senest søndag den 22. oktober. Husk at skrive dit fulde navn i mailen. Vinderen vil få besked tidligt dagen efter på mail.