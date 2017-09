Premiere: Klimaforandringer afslører udgivelsesdato for nyt album​ ​med​ ​syret single

Det seks mand store orkester Klimaforandringer er samlet omkring forskellige musikalske idéer og på tværs af den danske musikscenes breddegrader. Gruppen, der har tilknytning til navne som Bisse, SVIN, Maskinvåd, Under Byen og Horse Orchestra, er nu klar med en ny single.

Førstesinglen “Verdenshjørner”, som her har premiere, er ifølge gruppens guitarist og sanger Lars Bech Pilgaard en psykedelisk verdensfærd i en smeltedigel af koger-guitar og pulserende polyrytmik kraftigt inspireret af beat-drevet traditionel musik fra øgruppen Comoerne. Teksten handler om globalt udsyn, om at prøve at huske at se ud over egen navle, at drage omsorg for fællesskabet og rette opmærksomhed mod og have respekt for andre verdenssyn.

Videoen er lavet af Asbjørn Rosenlund og er en kalejdoskopisk, dystopisk visualisering af “Verdenshjørner”.

Gruppens debutalbum Ånder fra 2016 fik 4 U’er af Undertoners anmelder med ordene: »Klimaforandringerne er en realitet – også kulturelt. Ånder er et bud på konsekvenserne herved, og ros er på sin plads for de modige og altid eksperimenterende sammensmeltninger«.

Albummet følges nu op af to’eren Slægt, som udkommer 1. november. Ifølge Lars Bech Pilgaard får vi tekster, der er udformet som simple linjer om universelle emner:

»De kompakte tekster fremsætter generelle koncepter om tilhørsforhold, eksistens og forgængelighed, men i de korte strofer findes der underliggende tematikker om menneskesyn, lidelse og følgevirkninger. Som i nummeret “En tilstand”, der er en diskret kommentar til aktuelle forhold og forandringer.«

I følge bandet trækker simpliciteten deres globale udsyn ned på jorden, og det gør emnerne nærværende og til noget at være fælles om. Musikken er på én og samme tid kompleks, men efter afrikansk forbillede er den også et kollektivt anliggende. Det er hverdagen og verden, det handler om.

»Med Slægt forsøger vi at drage omsorg for fællesskaber, både de musikalske og menneskelige.«