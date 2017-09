September-koncerter I: Spøgelserne groover til tonerne fra det nye lydsystem

Det er ikke til at komme udenom. Jeg er begyndt at få lidt irritation i halsen og har for første gang i mange måneder skruet på radiatoren i lejligheden. Efteråret bider sensommeren lige i halen, festivalerne er slut, og nu åbner spillestederne dørene for en masse spændende koncerter.

Gutter City er en meget speciel og nævneværdig todagsfestival på spillestedet Gimle i Roskilde. Det er første gang, at den 17 år gamle festival slår sig løs uden for København. Festivalen har 10 navne på plakaten med legendariske Flamin’ Groovies som hovednavn. Det amerikanske band blev dannet i San Francisco helt tilbage i 1965, hvor de derfra og helt frem til 1980 gjorde sig bemærket med deres uforfalskede garagerock. F.eks. vil en af bandets mest populære skæringer, ”Slow Death”, den dag i dag stadig sætte gang i hofterne, og der er altså lagt op til noget helt specielt 1. og 2. september i Roskilde. Det er i øvrigt første gang nogensinde, at Flamin’ Grooves besøger Danmark. Festivalen præsenterer også navne som Hola Ghost, The Nomads og Muck and the Mires.

Samme weekend slutter den årlige Aarhus Festuge af. På spillestedet Voxhall markeres afslutningen med et stort Ujazz-koncertevent, som starter klokken 14 og slutter af med sidste koncert klokken 00. Ujazz vil hylde den ualmindelige, uforudsigelige og udefinerbare musik. Give et skulderklap til de musikere, der går nye veje. Ujazz er simpelthen en festival for det mest eksperimenterende og grænsesøgende musik. Af udenlandske navne kan Xiu Xiu nævnes, som senest har kastet sig over en fortolkning af soundtracket til Twin Peaks. Af danske navne spiller Papir, Causa Sui, Selvhenter og de lokale drenge fra Abekejser.

LCD Soundsystem annoncerede først én septemberkoncert i Store Vega. Så blev der annonceret en ekstrakoncert, men det var ikke nok. Så Store Vega og LCD Soundsystem annoncerede en tredje koncert, og nu spiller LCD Soundsystem både den 7., 8. og 9. september i københavnske Vega. Der er altså virkelig rift om billetter til den garvede James Murphy og co., og interessen er ikke blevet mindre efter, at det forlød, at projektet puslede med nye toner til udsendelse i løbet af 2017. Tidligere på året udgav LCD Soundsystem sangene “Call the Police” og “American Dream”, og de er mundet ud i LCD Soundsystems splinternye album American Dream, som netop et udkommet 1. september. LCD’s første udspil i syv år.

Vi vender tilbage til Aarhus, da den amerikanske singer/songwriter Julie Byrne spiller på Atlas den 9. september, hvorefter hun rykker til Copenhagen Jazzhouse den 12. september. Julie Byrne udgav i januar måned sit andet album, Not Even Happiness, som har fået en rigtig god modtagelse i USA, hvor flere medier har skrevet, at udgivelsen er en af de mest væsentlige singer/songwriter-udgivelser i 2017. På Not Even Happiness er Byrnes vokalspor langt fremme i lydbilledet, og der bliver virkelig kælet for hendes stemme i produktionen. Det kan vi se frem til også at høre live, når hun gæster de to danske scener.

Du er som altid velkommen til at bladre igennem vores koncertkalender for flere koncertdatoer.