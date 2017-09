September-koncerter II: Skygge-sladder til 90’er-fest smerter Ulrika

Efteråret er officielt over os, og det betyder tilsyneladende endeløse gråvejrsdage og regnbyger. Heldigvis er koncertkalenderen ved at flyde over med spændende arrangementer, så der er masser af gode grunde til at gå ud og få rystet efterårsregnen af sig på landets spillesteder.

Betragter man koncertkalenderen, står halvdel af september tilsyneladende i 90’ernes tegn. Det starter med Pumpehuset, der har lokket Joshua Paul Davis alias DJ Shadow til at svinge forbi København lørdag den 16. september. Hans mildest talt legendariske sample-album Endtroducing… kunne fejre 20-års jubilæum sidste år, men den hiphopglade DJ er stadig en produktiv mand. Senest har han udgivet EP’en The Mountain Has Fallen, der er en hårdtslående opfølgning på hans album fra sidste år. Det er en heftig sag med tonsertunge beats og bidrag fra tunge herrer som Nas og Danny Brown. Hvis man skal stille forventningerne efter hans koncert i Vega sidste år, så tyder det på, at DJ Shadow kommer til at levere et audiovisuelt overlegent show i Pumpehuset.

Sidste gang de amerikanske garagerockere Gossip lagde vejen forbi Store Vega blæste det sokkerne af Undertoners udsendte, der kvitterede med seks U’er. Denne gang kommer den karismatiske frontkvinde Beth Ditto solo for at spille sit eget debutalbum, Fake Sugar, der er et ganske udmærket sydstatsrocket foretagende. Beth Dittos soloudspil kan opleves i Store Vega onsdag den 20. september, og lur mig, om hun ikke også spiller et par af de gode, gamle Gossip-klassikere som “Standing in the Way of Control” og “Heavy Cross”.

90’erne holdes som sagt i live i september, og det skyldes ikke mindst Koncerthuset. Den 23. september giver den talentfulde singer/songwriter Tori Amos koncert. Amos’ nyeste album, Native Invader, udkom den 8. september, og selvom det ikke er blevet anmeldt endnu, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi på redaktionen er fans af Tori Amos. Intet tyder på, at hun har mistet sin sans for innovative poparrangementer, og i Koncerthusets vellyd vil hendes poetiske kompositioner helt sikkert komme til sin ret.

Før vi kommer så langt, er der dog et par hængepartier. Filmfestivalen CPH PIX har ofte formået at stable spændende filmkoncerter på benene, og i år er ingen undtagelse. Den 24. september inviterer de til A Clockwork Orange: Stanley Kubrick in Concert på Jazzhouse. Når et af filmhistoriens mest kendte soundtracks opføres af The Will Gregory Moog Ensemble (der tæller medlemmer fra grupper som Massive Attack, Portishead og Goldfrapp), så bør enhver film- og musiknørd spidse ører.

Jyderne skal ikke snydes. Dansk-norske Smerz spiller for fuldt hus (nu med venteliste) på Jazzhouse 30. september, men der er stadig billetter til deres koncert på det aarhusianske spillested Tape den 29. september. Selvom jeg er blevet snydt for den fuldendte elektrofest, begge de gange jeg har set Smerz, så er jeg ikke i tvivl om, at de har potentialet til at levere big time. Måske er tredje gang lykkens gang?

Aarhus får også fornøjelsen af det britiske syreband Ulrika Spacek, som jeg netop har set spille på en polsk pløjemark til Off! Festival. Det foregår på Radar den 30. september. Bandet spiller psychrock af den gamle skole tilsat mere end en snert af Bradford Cox-inspiration og en god portion ærkebritisk DIY-charme. Hele herligheden giver lyst til at kaste hovedet bagover og svæve af sted på en rejse ud i tid og rum. Hvis du ikke befinder dig i Aarhus den 30. september, men gerne vil høre Ulrika Spacek, så kan du smutte forbi Loppen i København den 26. september, hvor gruppen også spiller.

Den 30. september er også datoen, hvor Koncerthuset fortsætter deres 90’er-fest med shoegazebandet Slowdive, og det skal de ikke høre nogen onde ord for. I min verden er Slowdive måske det band, hvis musik bedst indkapsler melankolien og følelsen af september, og deres nye comebackalbum oversteg langt de flestes forventninger. De kommer lige fra en veloplagt og teknisk imponerende koncert på årets Roskilde Festival, der dog stemningsmæssigt var langt under midnatsseancen på samme festival i 2014. Kort sagt: en genial afslutning på årets første efterårsmåned.

Sikke en omgang! Der er endda adskillige spændende koncerter, som der ikke var plads til her. Derfor er du som altid velkommen til at bladre igennem vores koncertkalender for flere koncertdatoer.