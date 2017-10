Fotoreportage: Mogwai, 13.10.17, Store Vega, København

Stuart Braithwaite og resten af det skotske postrockorkester Mogwai lagde vejen forbi Danmark fredag som et led i deres turné med det nye album Every Country’s Sun.

Albummet er Mogwais første ordinære af slagsen i et stykke tid, da bandet de senere år har kastet sig ud i flere soundtracks, såsom det overvældene værk Atomic.

Undertoners anmelder Lars Andreasen er generelt begejstret for Mogwais lyd, men en lille smule skuffet over Every Country’s Suns ujævnhed. Dog skrev han også om albummet: »Til gengæld indeholder Every Country’s Sun numre, der ligger helt i toppen af, hvad man har hørt Mogwai præstere tidligere. Og der er antydninger af, at lysten til at lave ny musik, udvikle udtrykket, i den grad er til stede.«

Da Mogwai indtog Vega fredag aften, var Undertoners fotograf Daniel Nielsen på pletten:

Fotos: Daniel Nielsen, FrozenPanda.com