Future, 12.10.17, Valby Hallen, København

Mine forventninger var ikke specielt høje, da den amerikanske trap-pioner Future skulle give koncert i Valby Hallen torsdag aften. Trappen og dens rappere kommer ikke fra en udpræget livetradition, da musikken mest lever i klubberne, gerne dem af den slags, hvor kvinderne er i bevægelse og med minimal påklædning. Der er derfor langt mere fokus på, hvordan musikken lyder i et studie og attitude end på showmanship. Et backdrop med videovisuals varslede dog, at der var tænkt længere end som så hos Future.

Attituden levede selvfølgelig i bedste velgående, da Future i dunjakke trådte ind i den allerede svedige sportshal efter tre gange opvarmning, til nummeret “Draco” fra en af hans seneste udgivelser, Future. Det høje traptempo blev holdt langt hen ad vejen, men det var særligt, da vi nåede til Weekend-balladen “Coming Out Strong”, og tempoet dykkede en gang, at man kunne bide mærke i Futures egentlige kundskaber. Ellers gik en del af opmærksomheden naturligt til publikums moshpits og de fire mandlige dansere, der leverede underholdning både for publikum og Future, der dansede med på de koreograferede stykker og udviste en vis spilleglæde gennem de rytmiske bevægelser.

Livevokalen druknede ikke fuldstændig i sit backtrack (hvilket langt fra er en selvfølge til en hiphopkoncert), og Future leverede rent faktisk, omend den autotune, der er helt karakteristisk og fuldstændig uundværlig for lyden, var stærkt til stede. Herudover virkede Future ellers som en, der var trukket i arbejdstøjet og helst ikke blev længere end højst nødvendigt.

Det var rart at slippe for de helt store patosbetyngede udbrud om, at vi var verdens bedste publikum, som særligt amerikanske kunstnere ofte ynder at lire af. I stedet fik vi et par tilkendegivelser af, at vi var »lit«. Men at han efter 45 minutter italesatte, at han var ved at være træt, kunne man godt have undværet. Selv kunne man dog også gå hen og blive smule udmattet, når vi blev kørt igennem hans bidrag til trappen, og man for eksempel fik 20 sekunder af Ace Hoods “Bugatti” og kun blev undt starten af flere af Futures egne numre, som dog er fuldstændig i tråd med, hvordan sydens trapstjerner ynder at køre deres koncerter.

Man blev uden tvivl underholdt af Future og hans charmerende dansere, og både Valby Hallen og Future oversteg forventningerne, når det kom til lyd. Men manden bag masken viste sig aldrig rigtigt.