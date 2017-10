Oktober-koncerter I: I fremtiden må tørstige Sonja hente vand i vandtårnet

Den amerikanske guitarekvilibrist og støjrockpioner med en fortid i Sonic Youth spiller den 5. oktober i Jazzhouse i København. Der er naturligvis tale om Thurston Moore, og den bundgarvede amerikaner udgav tidligere på året sit femte soloalbum Rock N Roll Consciousness. Moore har, heldigt for os, været en hyppig gæst i Danmark. Faktisk gav han intet mindre end fire danske koncerter i 2016, bl.a. en koncert i Jazzhouse. Sidste år fik Undertoners Perry MacLeod Jensen sig også en interessant snak med Thurston Moore. Interviewet med Thurston Moore var efter, at han havde arbejdet med en række studerende fra det Rytmiske Musikkonservatorium. Siden da har han altså brugt tid på at færdiggøre sit femte soloalbum. Amerikaneren er trods sin alder på 59 år altså slet, slet ikke færdig med musikken.

Opvarmningen til Thurston Moores koncert 5. oktober leveres af Sonja LaBianca, som i år udgav albummet About Room, Room to Be, Rooms, som rosende fik fire et halvt U af vores anmelder Martin Minka. LaBianca har i øvrigt et imponerende CV. Hun har nemlig medvirket i grupper som Selvhenter, Valby Vokalgruppe og Choir of Young Believers.

Selv samme dag, over på den anden side af Kattegat, spiller The Jesus and Mary Chain på Voxhall i Aarhus. En koncert, man kan have store forventninger til efter deres brag af en koncert på dette års Roskilde Festival. Undertoners anmelder Perry MacLeod Jensen var til stede og gav skotterne fem store U’er. Han skriver: »Det var en koncert, der lagde op til, at man tog ens venner om skulderen og skrålede med, når Jim Reid sang: »Under the April skies«, »I’m in love with myself« eller »I love rock’n’roll / I need rock’n’roll«. Da de nåede til det afsluttende støjstykke i ”War on Peace” fra Damage and Joy (2017), havde jeg bare lyst til at skrige vilde mandeskrig for på en eller anden måde at imødekomme den rå energi, der kom fra de blinkende lamper på scenen og guitarforstærkerne, der var skruet op på maks volumen.« Som optakt til koncerten på Roskilde Festival fik selvsamme Perry MacLeod Jensen sig en snak med det populære shoegazeband om genren og om performance. Bandet udgav i marts albummet Damage and Joy, deres første album siden 1998.

Fra støjrock-legende og shoegaze-legender går vi til en ny prins i hiphop-verdenen. Der er tale om Atlanta-rapperen Future, som giver sin første danske koncert nogensinde, når han tænder op i Valby Hallen den 12. oktober. Future har i år udgivet hele to album, FUTURE og HNDRXX, hvor numre som “Selfish” og “Mask Off” har gjort ham verdenskendt. “Mask Off” er pt. et af årets mest afspillende numre på Spotify. Noget af det, som gør Future til sin egen inden for hiphoppen, er hans arbejde med autotune, hvor han mumlende skifter mellem at rappe og synge i sit svævende lydunivers.

Et af årets andre spændende navne, i hvert fald herhjemme i Danmark, er det danske indieband Lowly. De spiller den 13. oktober på en lidt speciel lokation, når de inviterer til intimkoncert i Brønshøj Vandtårn. I starten af 2017 udgav aarhusianerne albummet Heba, som vi her på Undertoner gav fem et halvt U. Ligeledes scorede Heba en rigtig flot anmeldelse hos Pitchfork. Inden for de sidste par måneder har bandet lavet musik i Brønshøj Vandtårn. Det har de primært gjort for eksperimentets skyld og for at opleve, hvilke anderledes muligheder, der kan ligge i at arbejde med musik i anderledes rammer. Den lille intimkoncert blev hurtigt udsolgt, men bandet har valgt at spille en ekstra koncert senere på aftenen.

Du kan som altid gå på opdagelse i Undertoners koncertkalender for et få et større overblik over forskellige koncerter.