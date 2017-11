November-koncerter I: Farverige fugle flyver prinsessen af Nokia til Mount Morby

Glædelig 1. november, eller noget… Vintertiden er over os og maler nu dagene mørke tidligt. Ikke alle synes, at det er det sjoveste i verden, men heldigvis er der en masse spændende koncerter i november og en masse varme spillesteder, som er klar med interessante begivenheder.

Du kan f.eks. fange det højaktuelle danske syrerockband Fribytterdrømme, som med deres helt nye album Superego spiller i Turbinen i Randers den 3. november. Dagen efter gæster de Train i Aarhus – og sidst men ikke mindst Store Vega i København den 11. november. Her vil briterne Dead Rabbits og det danske shoegazeband Fugleflugten agere supportbands. Fribytterdrømmes Superego, som er gruppens tredje album, er ankommet som en stor rivende efterårsblæst, som fanger dig og rusker dig rundt sammen med de sidste gule og orange blade. Superego indikerer, at Fribytterdrømme er i storform, men også deres koncert på Loppen på Christiania i april imponerede Undertoners udsendte anmelder Martin Colerick. Han gav gruppen fem store U’er og skrev bl.a.: »Fribytterdrømme er vildt, kaotisk, godt sammenspillet og meget dragende. Deres musik passede perfekt til Loppens lille og lave scene, hvor den massive lyd møder publikum lige i ansigtet. Det er et enormt nærværende og energifuldt band, der hele koncerten igennem virkede tilstedeværende og i fuld kontakt med Loppens publikum.«

En anden dragende og farverig efterårsblæst, som kunne tage dig med på en susende flyvetur, kunne være koncerten med syrecountry-musikeren Kevin Morby. Han spiller med sit super velspillende band i Lille Vega i København søndag den 5. november. Singer/songwriteren udgav sidste år det stærke album Singing Saw, og han har endda udgivet en opfølger her i 2017. Albummet hedder City Music og viser en mere mørk, dyster side af artisten. Ligeledes spillede han med sit liveband på dette års Roskilde Festival, hvor de også høstede en rosende anmeldelse af Undertoners udsendte anmelder.

Et andet albumaktuelt navn, som ligeledes rammer Lille Vega, er den elektroniske duo Mount Kimbie. Briterne spiller deres koncert torsdag den 9. november, og har, ligesom Kevin Morby, musikere med på scenen. Grunden til, at jeg nævner det, er, at Mount Kimbie på deres spritnye plade What Love Survives nærmest er gået over til at lyde som et band. Dette i forhold til deres gennembrudsplade Crooks & Lovers fra 2010, som tydeligt er en mere DJ-agtig postdubstep-plade med synthflader og vokalsamples. Der er dog en rød tråd i duoens udvikling, for lytter man til deres andet studiealbum, Could Spring Fault Less Youth fra 2013, kan man måske godt fornemme overgangen fra post-dubsteppen til et lydbillede med flere instrumenter frem for synthesizers og samples. Et andet eksempel kunne være, at den nye plade nærmest ikke indeholder vokalsamples, men til gengæld har stærke vokalpræstationer fra gæsteartister som Micachu, King Krule og James Blake. Mount Kimbie er altså et makkerpar, der virkelig udfordrer sig selv, og det er tydeligt på Love What Survives.

Det har været et hæsblæsende år for New York-rapperen Princess Nokia, som spiller i Aarhus på Voxhall den 11. november og den 15. november i Store Vega. Faktisk havde Princess Nokia en arrangeret koncert i Store Vega den 11. september, men hun valgte tidligere på året at aflyse den og en række andre europæiske koncerter pga. af udmattelse. Det har som nævnt også været et hæsblæsende år for USA’s nye hiphopprinsesse, for efter sidste års udgivelse af debut-ep’en 1992 har 2017 budt på en flere hundrede koncerter for den 25-årige rapper, og opmærksomheden omkring hende er fortsat stigende. Udover masser af koncerter har hun i år også udgivet debutalbummet 1992 Deluxe. Albummet indeholder samtlige sange fra debut-ep’en samt otte spritnye numre. Proncess Nokias tekstunivers er frembrusende, kontant og direkte, men samtidig også farverigt og fængende, da hun inddrager en masse fiktive karakterer såsom en række Marvel-superhelte, Luke og Leia fra Star Wars, Khalesi og Khal Drogo fra Game of Thrones, Prinsesse Kitana fra Mortal Kombat samt Bart Simpson.

Du er som altid velkommen til at bladre dig igennem Undertoners koncertkalender.