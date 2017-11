November-koncerter II: Månen fra 99 er bekymret for krigen mod fløjl

Hvis du ikke har noget imod at blive skældt lidt ud, når du er til koncert – eller du bare er en af dem, der forståeligt faldt for Benji, skulle du overveje en tur i Store Vega søndag den 19. november. Her gæster det amerikanske svar på Erik fra Rytteriet, Mark Kozelek alias Sun Kil Moon, det københavnske spillested. Den sure, men samtidig ret vidunderlige singer/songwriter er aktuel med albummet Common as Light and Love Are Red Valleys of Blood. Det var dog især førnævnte album, Benji fra 2014, som har fået ros på Undertoner. Især fra anmelder Alex Nørregaard, som uddelte seks U’er med ordene: »Fortab dig i fortællingerne og forbered dig på at bryde sammen.«

The Minds of 99, som tidligere har stået bag 2015’s næstbedste danske album ifølge Undertoners skribenter, er kommet godt fra start med deres danmarksturné. Så der skal forhåbentlig mere end en brækket fod til, for at slå dem ud af kurs (god bedring!) nu, hvor de står over for sidste etape af touren. Efter planen gæster de Train i Aarhus den 17. og Fermaten i Herning den 18. november. Herefter afrunder gruppen med fire københavnske koncerter i streg; fra byens mindste til byens største spillesteder. Den 22. november gælder det Stengade på Nørrebro, den 23. Store Vega, den 24. er det Amager Bio og til slut, den store finale i Den Grå Hal den 25. november. Netop turnéfinalen kan du og en ven vinde adgang til i Undertoners konkurrence. Den dansksprogede duo Barselona er support til alle koncerterne.

November byder også på dyster mørkesstemning, når det nordjyske band Get Your Gun drager på turné for at promovere opfølgeren til deres anmelderroste debut, The Worrying Kind. Man behøver ikke lytte længe til den nye plade Doubt Is My Rope Back to You for at konkludere, at gruppen stadig er leveringsdygtig i klaustrofobisk melankolimesse. Jeg (Simon, red.) har desværre endnu ikke haft mulighed for at opleve Get Your Gun optræde under eget navn, men deres koncert med bandet Narcosatanicos under det fælles navn Døde Blomster var et af højdepunkterne på Spot Festival i 2016. Gruppen spiller den 23. november på Radar i Aarhus, den 24. november i Studenterhuset i Aalborg og den 25. november på Loppen i København.

Den seje søstertrio i Velvet Volume udgav i sidste måned deres debutalbum, Look Look Look! Pladen har delt vandene blandt kritikerne, men der er altså en altoverskyggende grund til, at så mange har glædet sig til at høre rockgruppens debut: Deres livekoncerter! Velvet Volume formår som få at sætte gang i en gedigen rockfest, og med et nyt album i baghånden er der en overordentligt fin anledning til at gense bandet, hvis du allerede har haft fornøjelsen af at høre dem live. De spiller den 17. november i Lille Vega i København og den 25. november på Voxhall i Aarhus.

Det nye Tap 1 på Amager har ikke ligefrem væltet sig i positiv omtale siden åbningen, men til gengæld har koncertarrangørerne været dygtige til at lokke store, internationale navne til at lægge deres vej forbi den gamle spritfabrik nær Kløvermarken. Denne gang gælder det The War on Drugs, der giver koncert den 26. november. Bandet fra Philadelphia er aktuelle med albummet A Deeper Understanding, hvorfra især den 11-minutter lange single “Thinking of a Place” har bidt sig fast som noget af det bedste americana, der er udkommet i flere år. Det er bare at iklæde sig skovmandsskjorten, og så afsted, du!

Du kan som altid finde flere anbefalelsesværdige koncerter landet over i Undertoners koncertkalender.