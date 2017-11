Vind billetter til The Minds of 99 + Barselona i Den Grå Hal

The Minds of 99. Foto: PR.

Med deres nyligt udsendte EP Solkongen (Del 1) er den danske postpunk/electropop The Minds of 99 atter højaktuelle og har annonceret en række koncerter i de sidste uger af 2017. Bandet har gjort sig yderst bemærket med deres dansksprogede tekster og autentiske energi, som de formår at udtrykke både live og på deres to album, The Minds of 99 og Liber.

Som turneens finale spiller gruppen i Den Grå Hal på Christiania lørdag den 25. november. Som support har de Barselona med. Duoen er i år poppet op fra den danske undergrund med deres charmerende dansksprogede guitarpop. De udsendte i september debut-ep’en Drengepop og spillede blandt andet på dette års Roskilde Festival.

Koncerten i Den Grå Hal finder sted lørdag den 25. november 2017 klokken 20.00.

Undertoner har to billetter på højkant, som vi gerne vil forære væk til en heldig vinder. For at have chancen for at vinde, skal du komme med et svar på dette spørgsmål:

Forsangeren i The Minds of 99 hedder Niels Brandt. Forsangeren i TV-2 hedder også Brandt, men hvad er hans fornavn?

Kender du mon svaret? Send dit bud til troels@undertoner.dk senest onsdag den 22. november. Husk at skrive dit fulde navn i mailen. Vinderen vil få besked tidligt dagen efter på mail.