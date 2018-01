Januar-koncerter I: Personlig Jesus og lav (turkis) sol over Aarhus

Et enkelt medlem prøver ihærdigt at gemme sig, men vi har opdaget, at han er med i Turquoise Sun. Foto: PR.

Godt nytår, kære Undertoner-læser! På redaktionens vegne skal der lyde mange gode nytårsønsker til dig med håb om et helt igennem musikfyldt og koncertspækket 2018.

Blev du forhindret i at danse tilstrækkeligt nytårsaften, så er det godt, at anden del af nytårsfesten foregår 9. januar. Her står vores alle sammens hoftevridende, armviftende “Personal Jesus”, Dave Gahan, på scenen i København sammen med resten af Depeche Mode. De britiske konger af mørk electropop plejer at gæste Parken (man kan faktisk godt tale om “plejer” så ofte som trioen kommer til landet). Men denne gang indtager de for første gang den nye Royal Arena på Amager. Depeche Modes aftryk på ikke mindst disse års 80’er-forelskede synthpopbands med dyb mandevokal er svær at underdrive. Og så er Depeche Mode i en klasse for sig hvad angår træfsikkerheden i festlige og medrivende koncertleveringer. Det kan anbefales at komme tidligt og få opvarmningen Pumarosa med.

Fredag den 12. januar skulle du tage at lægge vejen forbi Train, hvis du er på Aarhus-egnen. Her kan du nemlig opleve hele fire upcoming danske orkestre, der virkelig har noget at byde på. Det gælder både kvartetten Turquoise Suns psykedeliske rock, den meget unge Viborg-trio Jacques Beauvais‘ ordløse, langstrakte rock, tempofyldte Nordnordnord og det 11 mand store Natlyst med bl.a. violinister og saxofonister samt Amanda Drew på vokal. Natlysts drømmende artrock har et og andet tilfælles med aarhusianske bands fra samme skuffe som Under Byen og Navneløs. Foreningen ROU står bag arrangementet, deres andet af slagsen, som skal præsentere unge bands fra Aarhus og omegn på vej frem.

Lørdag den 13. januar er det igen blevet tid til, at P6 Beat indtager DR’s Koncerthuset. I år præsenterer radiostationen bl.a. garagerocktrioen Nelson Can, som har haft et virkelig godt 2017 med masser af ros til deres EP3. Undertoner fik desuden en snak med trioen i efteråret. Udover Nelson Can giver en længere række danske bands kortere showcase-koncerter denne lørdag, bl.a. Lowly – der også har gjort sig overordentligt positivt bemærket i 2017 med albummet Heba – samt den svenske rockduo Pale Honey og Bo Madsens Turbolens for blot at nævne nogle stykker. Arrangementet er udsolgt, men transmitteres live på P6 Beat.

Samme aften på Tape i Aarhus kan du lægge øre til knap så radiovenlige toner fra William Basinski. Den 59-årige amerikanske avantgarde-komponist er kendt for sine minimalistiske, repetitive loops, som bl.a. er inspireret af Brian Eno. Basinski udgav senest albummet A Shadow in Time i 2017 med langstrakte, minimalistiske lydflader. Når han gæster Tape lørdag den 13. januar, bliver det med opførsel af et helt nye værk med titlen On Time Out of Time.

Du kan som altid finde flere koncerter til hele måneden i Undertoners koncertkalender.