Januar-koncerter II: Ulve og svin følger fugleflugten til nordens vinterrytme

Januarkulden har lagt sig som en dyne over landet, og pengepungen er sikkert ved at være flad. Heldigvis byder slutjanuar også på masser af musikoplevelser til små priser.

Vi starter i Lille Vega i København, hvor London-bandet Wolf Alice lægger vejen forbi fredag den 19. januar. Wolf Alice udgav sidste år deres andet album, Visions of a Life, en plade præget af gruppens laissez faire-tilgang til at låne fra genrer, der havde deres storhedstid i 90’erne. Her er både plads til shoegaze, grunge og britpop-referencer. Klichefyldt? Ja. Men også forbandet effektfuldt.

Dagen efter, lørdag den 20. januar, spiller aarhusianske Katrine Stochholm & Det Vilde Band på Radar i sin hjemby. Arven fra gruppen Under Byen klæber sig stadig tæt til sangerinden, men hendes soloalbum Danser til radio er i sig selv et særdeles charmerende bekendtskab med sine skæve rytmesektioner og underfundige lyrik.

Ugen efter vender vi tilbage til Vega, hvor musikhuset vanen tro afholder det årlige arrangement Vegas Udvalgte. Den 26. januar præsenterer Vegas bookere for ottende gang en række unge danske musikere, som de mener vil præge musikåret 2018. I år står musikprogrammet udpræget i det electropoppede hjørne, dog med en markant udstikker i form af det dansksprogede shoegazeband Fugleflugten. Undertoners Martin Colerick kvitterede med 4,5 U’er, da gruppen spillede på Roskilde Festivals Rising Scene sidste sommer, og skrev blandt andet: »hvor det at synge på dansk i nogle sammenhænge kan virke klodset, så er der hos Fugleflugten en rigtig fin sammenhæng mellem de lyse guitarer og de eftertænksomme tekster.« Derudover kan vi anbefale Molina, der spiller catchy synthpop badet i mørk 80’er æstetisk og singer/songwriteren Vera, der allerede har været kåret som »månedens artist« på radiostationen BBC Radio 1 for sin debut-ep Good Job – No Conversation.

Samme weekend afholdes festivalen Northern Winter Beat (25.-27. januar) i Aalborg. Her kan man opleve faste publikumsfavoritter som Katinka, De Underjordiske og Jens Unmack, der til anledningen optræder helt alene for første gang. Baby in Vain, der længe har været en Undertoner-favorit, spiller ligeledes på festivalen i Aalborg. Baby in Vains debutalbum, More Nothing, blev kun overgået af Sort Sols comeback på Undertoner-redaktionens liste over årets danske plader 2017. Blandt de mindre navne på festivalprogrammet er der også en del perler. Herfra skal der lyde en varm anbefaling af Narcosatanicos og Get Your Guns postrock-samarbejde Døde Blomster og det støjende jazzpunkband Svin, der sidste år spillede en fuldstændigt fremragende koncert på Roskilde Festival.

Skal du presse de absolut sidste toner ud af januar, så sving forbi Christiania den 29. januar, hvor duoen Cults spiller drømmesød sovekammerpop på Loppen. Med musik, der er propfuld af kærlighedsvitaminer, virker koncerten som den oplagte modgift mod enhver snigende følelse af vinterdepression.

Du kan som altid finde flere koncerter til hele måneden i Undertoners koncertkalender.