Februar-koncerter I: Nelson og børnene skulle til Californien, men strandede på Island

Starten af 2018 har budt på regn og en rivende kold, irriterende blæst. Man kan virkelig få trang til at hoppe på et fly og tage til et varmt sted, måske Californien. Det er dog ikke altid, pengene lige er der til at rejse, men vil du have et snert af Californien og finder du samtidig statens elektroniske scene interessant, så kan du nøjes med at tage på Stengade i København den 1. februar.

Her kan man nemlig fange nogle af Californiens mest fremtrædende elektroniske navne netop nu. Dette i form af Giraffage og Hotel Garuda. Førstnævnte er et soloprojekt som består af Charlie Yin fra San Francisco. Giraffage har de sidste år turneret med navne som Chet Porter, Lemaitre og Porter Robinson, og hvor de andre navne mere holder sig indenfor EDM-genren, har Giraffage en mere eksperimenterende tilgang til musikken, hvor han legesygt sampler vokaler og synth-figurer. Hør f.eks. hans smittende liveversion af nummeret ”Untitled/Home” hos den kendte amerikanske radiostation KEXP. Hotel Garuda består af Manilla Killa og Candle Weather. De er et nyere navn på den elektroniske scene i Californien. De udgav deres første single ”Smoke Signals” i 2016, og i dag, knap to år efter, har duoen over 25 millioner streams af deres Soundcloud. Inden nytår udsendte de singlen ”Dancing on the Moon”.

2018 er kommet i gang, og kigger man på udbuddet af koncerter i første halvdel af februar, ser det rigtig godt ud, hvis man kipper med de rød og hvide farver, for der er en masse interessante danske bands og artister, som man kan fange rundt om i landet. En masse navne, som virkelig får den danske undergrund til at bevæge og udvikle sig, og dette indenfor mange forskellige genrer.

Et eksempel er garagerock-trioen Nelson Can, som i 2017 havde et rigtig stærkt år, hvor de udgav EP’en EP3, som har sendt dem af sted på en Danmarksturné. Man kan fange gruppen i Nygadehuset i Aabenraa 8. februar, dagen efter spiller de i Sønderborghus i Sønderborg, og den 10. februar spiller de på Pavillonen i Grenaa. Se resten af datoerne her. EP3 gik i øvrigt ind på fjerdepladsen på Undertoners top 10 over bedste danske udgivelser i 2017. Her viser Nelson Can, at de kan sætte den gode melodi i fokus i form af numre som ”Break Down Your Walls” og ”Miracle”. Selvom den gode melodi gør EP3 mere lyttervenlig, formår de stadig at beholde nerven og intensiteten, som de allerede var anerkendt for. Live formår de ligeledes at skabe selvsamme energi og nerve, og dette altså ”blot” i form af en bas, et trommesæt og Selina Gins stærke, soulede vokal. I oktober, kort efter udgivelsen af EP3, tog Undertoners Camilla Zuleger en snak med den jordnære trio. Det kom der dette interview ud af.

Den 8. februar kan man opleve den dansk-islandske guitarekvilibrist Kajsa Vala, når hun giver koncert på Radar ved Godsbanen i Aarhus. Hun blander stærkt og stilsikkert flere forskellige genrer i form af folk, pop og country, og hun har tilsat sin musik fine ingredienser fra den nordiske melankoli. Kasja Vala er på vej frem og laver store skvulp i det danske vækstlag. Senest vandt hun den aarhusianske Fatter Eskil Pris, som har resulteret i, at hun igen i år skal spille på Spot Festival. Som support til koncerten optræder den dansk-amerikanske singer/songwriter Mary Jean, og hun kan, ligesom Kasja Vala, lide at plukke inspirationer fra flere forskellige genrer. Mary Jean arbejder bl.a. med ambient pop og afrikansk stammemusik og henter inspiration fra eksempelvis Joni Mitchell og Bon Iver.

Den 9. februar på Loppen på Christiania, kan du fange den danske rockgruppe Childrenn. Gruppen læner sig op ad rocks forskellige afkroge såsom de glade 60’ere, den psykedeliske 70’er-rock og krautrock. Childrenn udsendte i oktober sidste år deres andet album, International Exit. Childrenn har siden de startede op i 2015, opnået at spille på Copenhagen Psych Festival, Northside og Roskilde Festival, og det nye album indikerer, at bandet insisterer på at kravle længere op ad stigen og begive sig ud på flere og nye eventyr.

Det gælder også i 2018, som det gjorde i 2017: Du er mere end velkommen til at bladre Undertoners koncertkalender igennem for flere anbefalinger.