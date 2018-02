Februar-koncerter II: Farlig stav dapper langsomt Bo-mand

Den 15. februar indleder folkgruppen Dangers of the Sea en danmarksturné på Radar i Aarhus. Dangers of the Sea er skabt af medlemmer fra bl.a. Folkeklubben, Efterklang og Slaraffenland. Gruppen har været en del af den danske undergrund i en del år efterhånden og udgav deres selvbetitlede debutalbum i 2013. Nu har de fulgt op med Our Place in History, som udkom sidste år. Den 17. februar rykker de til Køge, dernæst Aalborg den 22., Esbjerg den 23. februar og København 2. marts. Se alle datoer og spillesteder her. Til april fortsætter bandet med yderligere koncerter.

På Stengade på Nørrebro i København kan du fredag den 16. februar opleve Los Angeles-bandet Wand. Med fire album i bagagen har gruppen med Cory Hanson som primus motor pendlet mellem smadret garagerock og mere straightforward indierock. Hør dem på “Bee Karma” (advarsel! ubehagelig klovn i videoen) fra Plum, deres seneste album. Du får opvarmning fra East Sister og Boundaries med i købet, hvis du svinger forbi Stengade denne lørdag.

Noget, der hvert år gør februar lidt med udholdelig, ja ligefrem dejlig indimellem, er Frost Festival. I år er den genkommende vinterfestival bl.a. rykket ind (og op) i Rundetårn. En af de optrædende på årets Frost er amerikanske Gus Dapperton, hvis keyboard-indiepop er værd at tjekke ud – bare sangtitlen “I’m Just Snacking” kan lissom noget. Den 22. februar genskaber festivalen Rundetårns oprindelige funktion som observatorium, når bibliotekssalen henlægges i mørke og giver plads til en »funklende og stjerneklar nat af subtile lyskilder og Gus Dappertons drømmende poptoner«, som festivalen skriver.



Man tør nok godt kalde dem i hvert fald smålegendariske, det engelske shoegazeband på førstepladsen af Undertoners liste over årets bedste udenlandske plader med deres stærke 2017-album; Slowdive. Undertoners anmelder kaldte det »et højst vellykket og underligt ubesværet comeback«. Nu vender de tilbage til Danmark med koncert i Store Vega i København onsdag den 21. februar, og lørdag den 24. gæster de Aarhus for første gang siden 1993, når de spiller i Voxhall.

»I want you more than I need you / I need you so bad,« synger Alice Boman med spinkel, intim vokal på “Waiting”. Nummeret kendetegner den svenske singer-songwriter godt, og hendes afdæmpede, oprigtige musikunivers har en vis dragende kraft, som passer perfekt på den helt lille koncertscene. Eksempelvis Vegas Ideal Bar, som Alice Boman meget passende gæster lørdag den 24. februar.

Find flere Undertoner-anbefalede koncerter i vores koncertkalender.