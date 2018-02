Premiere: Zar Paulo: “Radiotårn”

Den aarhusianske kvintet Zar Paulo er et af Danmarks mere tålmodige upcoming bands. Gruppen har siden 2014 arbejdet intensivt og målrettet med deres projekt bag lukkede døre, men er nu klar til at åbne op for offentligheden. Med kombinationen af analoge synthesizere, skarp guitar og nutidige elektroniske elementer kommer gruppen med deres bud på, hvordan rockmusik kan lyde i 2018. Adspurgt til hvad de har brugt al den tid uden for spotlightet på, forklarer forsanger Emil Vam:

»Vi er som band kompromisløse og tålmodige, når det kommer til vores musik. Vi kunne have udgivet musik før, men vi så ikke nogen mening med det, før vi havde et udtryk, som var vores eget og nogle sange, som vi kunne stå 100% inde for. Fra starten af bandets historie var vi alle afklaret med, at det ville tage nogle år før, at vi var klar. Da vi havde skrevet en version af Radiotårn som lød godt, blev vi enige om, at det var dette nummer vi ville udgive. Alligevel brugte vi lang tid på at spore os ind på, præcis hvordan nummerets sound skulle være, og sådan er det typisk, når vi laver musik. Vi udforsker alle aspekter af de numre vi skriver – også selvom det umiddelbare bud måske allerede virker.«

Bandets debutsingle, Radiotårn, er et skævt og pulserende nummer. Med afsæt i 80’ernes art-rock og new-wave springer nummeret hovedkulds ind i nutiden med et elektronisk-præget lydbillede og en moderne fortælling om at tage kontakt til en fremmed omverden uden at få svar.

»Teksten handler om mennesker, der i deres interaktioner med verden omkring dem, oplever en vedvarende følelse af at være uhørt, uset og uden betydning i et indifferent univers. Sangen søger at formidle det grundlæggende menneskelige behov for at føle sig bemærket, inddraget og omfavnet af den verden, som vi befinder os i – et behov, som vi mener kan vokse sig ekstra voldsomt i det travle og digitale 21. århundrede«, fortæller Emil Vam.«, fortæller Emil Vam.

Allerede før udgivelsen af deres første single kan Zar Paulo fremvise et imponerende CV, bestående af indspilninger i både Feedback- (Gnags, Lars H.U.G.) og Medleystudierne (Radiohead, Prince).

Tag godt imod den selvudgivende debut “Radiotårn”:

