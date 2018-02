Vind billetter til Baby in Vain på Radar

Deltag i konkurrencen om adgang for dig og en ven til Baby in Vains koncert i Aarhus.

Baby in Vain har efterhånden ligget og ulmet en del år i den danske undergrund. Det var dog først i august sidste år, at den danske rocktrio udsendte deres debutalbum More Nothing. Et album, som fik fem store U’er her på Undertoner og røg ind på andenpladsen på vores liste over bedste danske udgivelser i 2017.

Baby in Vain har også fået international opmærksomhed, og 2017 blev primært brugt på at spille koncerter i udlandet. Ligeledes bruger bandet januar og februar på at give koncerter i Norge og Sverige, men i starten af marts spiller det travle band tre koncerter herhjemme i Odense, Aarhus og København.

Undertoner har to billetter til koncerten i Aarhus, og dem vil gerne forære væk til en heldig vinder. Koncerten finder sted på spillestedet Radar i Aarhus fredag den 2. marts 2018 klokken 20.00.

For at have chancen for at vinde, skal du komme med et svar på dette spørgsmål:

Hvad er navnene på Baby in Vains to første singler, som de udgav i oktober 2012?

Kender du mon svaret? Send dit bud til troels@undertoner.dk senest søndag den 25. februar. Husk at skrive dit fulde navn i mailen. Vinderen vil få besked tidligt dagen efter på mail.