Anbefaler: Manden bag CPH:DOX’ musikprogram guider dig gennem festivalen

CPH:DOX er endnu en gang lykkedes med at stable et spændende musikprogram på benene. Foto af: Rozben Zavari.

Igen i år kan dokumentarfilmsfestivalen CPH:DOX præsentere et tætpakket musikprogram med spændende audiovisuelle shows og unikke koncertoplevelser. Vi har taget en snak med Adam Thorsmark, musikansvarlig ved CPH:DOX, om det tætte forhold mellem musikoplevelser og dokumentarfilm på festivalen – og så har vi bedt ham anbefale fire arrangementer for Undertoners læsere. Dem kan du finde i bunden af artiklen.

Kan du ikke starte med at fortælle, hvordan musikprogrammet passer ind i jeres DNA’en hos CPH:DOX som dokumentarfilmsfestival?

»På en eller anden måde har det faktisk altid været en del af festivalen – lige siden starten i 2003. Festivalen har hvert år haft en hel serie dedikeret til musikfilm. Da festivalen startede, var musikdokumentarer begyndt at ændre sig til noget nyt og bedre end de helt klassiske, kronologiske koncertfilm. Det er så vokset og vokset hvert år i takt med, at man begyndte at præsentere nogle af de musikere, der har hovedroller i filmene.«

Nu spørger jeg af ren nysgerrighed: Er det her noget, man arbejder med på de andre dokumentarfilmsfestivaler, som I sammenligner jer selv med?

»Jeg tror, at det er en ret særlig DOX-ting. Det er klart, at der er nogle festivaler, der er begyndt at lave deciderede musikfilmskonkurrencer, men ikke helt i samme grad. Derudover kan man nævne en stor festival som SXSW, der både rummer musik og film. Men det overlapper ikke på samme måde, da de ser det som uafhængige elementer.«

I år samarbejder I med bandet The XX, der er kuratorer på en del af festivalprogrammet. Kan du sige noget om, hvordan det samarbejde kom i stand?

»I år kom det i stand, da vi så, at The XX stod bag et arrangement i deres hjemby Brixton, hvor de præsenterede en række film og koncerter. Vi var så heldige, at en af vores programlæggere bor i New York, og hun kunne derfor bare troppe op på kontoret hos The XX’-management og sparke døren ind til et samarbejde med festivalen.«

»Det samarbejde har siden stået på i knap et halvt år, og bandet har virkelig været engagerede i projektet. To tredjedele af gruppen er tilstede under festivalen, hvor de gerne vil involvere det lokale LGBT-miljø og velgørende organisationer. I vores øjne er det virkelig stjerneeksemplet på et vellykket samarbejde med kunstnere. Det er vildt fedt, at de bliver en del af festivalen ved at komme ud og DJ’e, møde deres fans i øjenhøjde, introducere film og bare hænge ud. Det bliver hyggeligt og familiært – noget vi fra CPH:DOX’s side sætter stor pris på.«

Nu får du muligheden for at anbefale nogle musikarrangementer til Undertoners læsere. Hvad skal de opleve under CPH:DOX?

»Mange tak for det. Jeg skal prøve at ramme noget, der ligger lidt udenfor mainstream-arrangementerne, men som stadig har en bred appel.«

Dan Deacon vs “Time Trial” (24. Marts, kl 20, Hotel Cecil)

»Vi har fået Dan Deacon fløjet herover fra Baltimore, hvor han bor. Han har nemlig lavet musik til to film, der er på årets program. Vi synes, det er spændende, at musikere vi har set op til i flere år, nu er begyndt at kaste sig over scores til dokumentarfilm – hvor det tidligere primært var spillefilm, der kunne tiltrække de store kunstnere.«

»Han har lavet musikken til “Rat Film”, der sammenfletter rotteproblemet i Baltimore med strukturel racisme, og så har han lavet musikken til “Time Trial”. Den handler om cykelstjernen David Millars forsøg på et comeback efter at have været ude i dopingkulden. Efter visningen af “Time Trial” på Hotel Cecil giver Dan Deacon en koncert, og derudover laver han dagen før en masterclass sammen med Rytmisk Musikkonservatorium.«

Laurel Halo vs “Possesed” (21. marts, kl 21, Kunsthal Charlottenborg)

»Det her arrangement ligger lidt i tråd med Dan Deacon. Vi var så heldige, at der var en ledig dag i kalenderen mellem Laurel Halos turné i Asien og USA. Så hun mellemlander i Danmark for at give koncert til DOX. Det bliver en helt særlig aften, da hun har lavet musik til kunstfilmen ”Possesed”, som vi også viser på Charlottenborg. Efter filmvisningen giver hun så en særligt audiovisuel koncert med unikke visuals.«

»Vi har indrettet den store kunsthal på Charlottenborg med sofaer til vores ”Social Cinema”, og det gør rummet ret sjovt at anvende til koncerter. Hvor lyden normalt runger og klinger hult, så absorberer de store sofaer meget af lyden, og det giver en vildt god koncertakustik. Og så er det ret optur at lave siddende koncerter, hvor man kan blive helt omsluttet af det tætte rum og den gode lyd.«

Soho Rezanejad vs Annika Berg (24. marts, kl 21., Kunsthal Charlottenborg)

»På den danske scene er jeg meget spændt på at se Soho Rezanejad, som vi har valgt at parre op med Annika Berg, der i vores optik er en af sejeste upcoming dokumentar- og kunstfilmsinstruktører. Hun stod bag ”Team Hurricane”, der er blevet kaldt den bedste skandinaviske ungdomsfilm i årevis, og som har et helt særligt spraglet og kalejdoskopisk visuelt univers. Nu får hun så sin debut som koncert-VJ til CPH:DOX.«

»Vi valgte at parre dem op, for vi tænkte, at det ville være fedt at sætte Annika Berg i stævne med en anden sej kvinde i form af Soho Rezanejad, og se hvad de kan finde på sammen. Tanken er at Annika Berg har skræddersyet et visuelt show, som Soho Rezanejad så spiller op ad.«

Shirley Collins & The Lodestar Band (25. Marts, kl 19, Kunsthal Charlottenborg)

»Derudover er vi meget stolte af at kunne præsentere Shirley Collins med fuldt band til vores afslutningsfest på Kunsthal Charlottenborg i samarbejde med spillestedet Alice. Hun var en stor personlighed på den britiske folk-musikscene i 60’erne og 70’erne, men har været stort set helt væk fra musikbranchen i 40 år. Nu har hun lavet et lille comeback i en alder af 82, og vi glæder os meget til at se hende optræde for første gang nogensinde i Danmark.«

Før koncerten vil der ligeledes være en filmvisning af dokumentaren “The Ballad of Shirley Collins”, der fortæller historien om sangerindens inspiration fra hedenske og okkulte engelske folkeviser – og om hvordan hun midt under en koncert mistede stemmen, og efterfølgende trak sig tilbage fra offentlighedens søgelys i næsten 40 år.