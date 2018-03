Marts-koncerter I: Vandhunden vil for evig og altid passe Schultz’ baby

Glædelig forår, eller noget… Det er ikke til se og mærke, at kalenderen nu siger forår. Det ser ud til, at vi fortsat må søge ly på landets mange spillesteder, og i første halvdel af marts er der heldigvis en masse spændende koncerter på programmet.

F.eks. kan man opleve den danske rocktrio Baby in Vain, når de spiller i Danmarks tre største byer. Den 1. marts spiller Baby in Vain på Posten i Odense, dagen efter er det Radar i Aarhus, og slutteligt, den 3. marts, spiller bandet i Lille Vega i København. I hele 2017 havde Baby in Vain travlt med en masse udenlandske koncerter, mens starten af 2018 bød på en masse koncerter i Norge og Sverige. Ligeledes er de tre danske koncerter de eneste, inden man igen kan fange Baby in Vain, når festivalsæsonen rammer.

Trioen udsendte sidste år deres længe ventede debutalbum More Nothing, som scorede fem store U’er af Undertoners anmelder Ulrik Høgh. Han konstaterede bl.a.: »Baby in Vains debutalbum har afgjort været ventetiden værd. De 11 sange holder et imponerende højt niveau og formår næsten alle at krybe ind under huden på mig. Trioens musikalske udtryk fremstår nu langt mere alsidigt og stærkt end på deres tidligere udgivelser, mens der fortsat er plads til udvikling på tekstfronten. Med sin utæmmede energi er More Nothing en stærk kandidat til årets danske album.« Og More Nothing var en stærk kandidat til årets danske album. Her på Undertoner røg debutalbummet nemlig ind på andenpladsen over 2017’s bedste udgivelser.

Et andet dansk navn, som også er aktuel med ny musik, er sangskriveren Schultz & Forever. Den 9. marts kan man opleve ham, når han spiller på Tape i Aarhus, og to dage efter på Hotel Cecil i København (det tidligere Jazzhouse). Inden nytår udsendte han sangen ”Backwards”, som faktisk er det første, man har hørt fra ham i tre år. Opfølgningsvis har han i februar udgivet endnu to nye sange, ”Satan Is Coming” og ”Alone”. Schultz & Forever havde blot rundet de 18 år, da han i 2013 fik stor opmærksomhed og bl.a. spillede på Roskilde Festival og udgav EP’en Céline. Han fik dengang det danske anmelderkorps og musikpoliti til at spærre øjnene op. De store karaktertræk var hans finurlige stemme, men også hans talentfulde evner i sangskrivning og komposition, til trods for sin unge alder. Da vi gik fra 2013 til 2014, forsvandt musikeren fra den danske musikbranche, men dét altså for at bruge en masse tid og arbejde på at lave ny musik, som vi endelig kan begynde at høre resultaterne af.

På Undertoners top 20 over sidste års internationale udgivelser finder vi det canadiske indiepopband Alvvays med albummet Antisocialities. Bandet gæster Atlas i Aarhus lørdag den 10. marts og dagen efter Lille Vega i København. Med sig har de altså et relativt nyt album med i rejsekufferten, som manifesterer Alvvays topform og evne til at skrive stærke indienumre, hvor især de svævende numre ”Not My Baby” og ”Dreams Tonite” bør fremhæves.

To dage efter kan du i Lille Vegas lillesøster, Ideal Bar, opleve El Perro del Mar. Bag det sydeuropæiske kunstnernavn finder man svenske Sarah Assbring, som er aktuel med ny musik, for 23. februar udsendte hun EP’en We Are History. El Perro del Mar har i en årrække været et velkendt navne på den nordiske indiescene, og hendes tidligere selvbetitlede album samt albummet Love Is Not Pop fik stor anerkendelse hjemme i Sverige.

Du er som altid velkommen til at kigge i Undertoners koncertkalender for flere koncerttips.