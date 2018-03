Marts-koncerter II: Alex skruer bissen på og tuner det elektriske øje

Der er desværre stadig lange udsigter til solskinsvejr og udendørsliv, selvom vi med syvmileskridt nærmer os april måned. Til gengæld er der rigeligt med grunde til at blive indendørs, hvis man graver sig ned i spillestedernes koncertkalendere.

Hvis du er blandt de få, der endnu ikke har oplevet musikfænomenet Bisse optræde live, så har du chancen nu. Anmeldernes kæledægge farter i disse dage rundt på rigets landeveje som led i en omfattende danmarksturné med titlen Fuldt Flor, hvor han blandt andet når forbi Birkerød, Assens, Svendborg, Greve og adskillige andre byer. Sidst, vi beskæftigede os med Bisse her på Undertoner, var da han udgav barndomsalbummet 19.6.87 – der indtog en solid femteplads på vores liste over årets plader 2017. Siden har den hyperproduktive kunstner udgivet en ny single ”Plexiglas” med tilhørende video, hvor han optræder uden hår på hovedet eller tøj på kroppen. Der er med andre ord lagt op til en outreret og grænseoverskridende koncertoplevelse, når Bisse rammer landets regionale spillesteder. Få overblik over alle datoer og spillesteder på Bisses facebookside.

I København er der fuldt smæk på dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, der også i år kan præsentere et flot koncertprogram. Vi har taget en snak med festivalens musikansvarlige, Adam Thorsmark, om, hvad koncerter og dokumentarfilm har med hinanden at gøre – og så anbefaler han fire arrangementer for Undertoners læsere. Den 23. marts optræder Sveriges feministiske hiphopdronning Silvana Imam f.eks. på den historiske scene under Niels Hemmingsens Gade 10, der nu huser spillestedet Hotel Cecil. Med hendes præstation på Roskilde Festivals vindblæste Apollo-scene i 2016 in mente, så kan det næsten kun blive en knaldperle af en koncert.

Samme dag kan man tage til Loppen på Christiania og høre space-psych-dronerockgruppen Electric Eye fra Bergen i Norge. Sidst undertegnede oplevede Electric Eye var til en koncert ude på de helt sene nattetimer på Roskilde Festivals intime Gloria-scene, og jeg husker det som en musikalsk svingom, der sendte mig i seng i en trancelignende tilstand. Undertoners udsendte anmeldere til Copenhagen Psych Fest 2016 var også begejstrerede og kvitterede med 4,5 U’er for gruppens koncert. Dagen derpå, altså den 24. marts, får gruppens jyske fans mulighed for at se dem live på spillestedet Platform 4 i Aalborg.

Alex Cameron lægger vejen forbi Lille Vega i København den 27. marts og Voxhall i Aarhus den 30. marts. Det gør han sammen med sit musikalske sidekick Roy Molloy, der også er hans »forretningsmakker«. Det fik han i hvert fald fortalt adskillige gange under sin koncert på Roskilde Festival 2017. Det var desværre en koncert, som kun var de få forundt, da han var programlagt på føromtalte Gloria-scene, mens Father John Misty fik publikum til at dåne foran Orange Scene. Det bliver der rådet bod på nu, og den excentriske australske popsnedker er absolut værd at se optræde, hvis du kan opspore en billet.

I starten af 2018 udkom det fjerde album fra indiepopduoen Tune-Yards, der blev anmeldt til fire U’er af Undertoners Magnus Eldrup. Det er gruppens mest åbenlyst politiske udspil til dato, og behandler store tematikker som klima- og racekamp samt kapitalismekritik. Samtidig er det også et væsentligt mere danselystent orkester, man møder på pladen I Can Feel You Creep Into My Private Life, og det lover godt for deres koncert den 29. marts i Pumpehuset i København.