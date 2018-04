April-koncerter I: Uffe kommer ikke i Bauhaus, når han har blå feber

Med april er vi for alvor, ifølge kalenderen, inde i foråret, og snart præsenterer Roskilde Festival sit fulde musikprogram. Et navn, som allerede er offentliggjort til årets Roskilde Festival, er svenske Fever Ray, som spiller i Store Vega i København onsdag den 4. april. Der var stille fra Karin Dreijer, kvinden bag Fever Ray, siden den selvbetitlede udgivelse fra 2009. Endelig skete der pludselig noget sidste efterår. Nogle mystiske videoer fra Fever Ray blev lagt op på de sociale medier, og derefter blev singlen ”To the Moon and Back” udgivet. Kort efter udgav Fever Ray sit andet album, Plunge. Udgivelsen fik lidt lunkent tre U’er af vores anmelder. Dog røg albummet ind på en ottendeplads på Undertoners liste over bedste udgivelser i 2017. Fever Ray formår altså stadig at dele vandene og udfordre lyttere med sin særegne musik.

Det danske indiepopband Blaue Blume har også sin helt egen lyd og eget tag på, hvordan de laver deres musik. Man kan opleve gruppen på Gimle i Roskilde lørdag den 7. april. Blaue Blumes debutalbum, Syzygy, imponerede både i danske og udenlandske musikmedier. Her hos Undertoner endte den også i top 10 over bedste danske udgivelser det år. I november sidste år udsendte Blaue Blume ”en slags” opfølger til albummet i form af ep’en Sobs. Sidst i april og i starten af maj giver gruppen desuden flere koncerter i hhv. Rønne, Aarhus og København. Se nærmere info her.



Bliver man hos de danske navne, så kan man i løbet af april fange ingen ringere end Uffe Lorenzen, når han tager på danmarksturné i hele april med sit soloalbum Galmandsværk i baglommen. Lorenzen spiller på Dexter i Fredericia 6. april, og dagen efter spiller han på Harders i Svendborg. Den 13. og 14. april kan man fange ham på Sjælland, når han spiller på Gimle i Roskilde og Stars i Vordingborg. I modsætning til Blaue Blume er Uffe Lorenzen en noget ældre traver på den danske musikscene med sine bands Spids Nøgenhat og Baby Woodrose. Han spillede desuden en meget stærk solokoncert på Roskilde Festival sidste år som Lorenzo Woodrose. Undertoners anmelder Daniel Niebuhr anmeldte og skrev bl.a.: »Heldigvis var du der; med dit føromtalte, karakteristiske nærvær. Du havde os alle i dine hule hånd såvel som i et ømt favntag, mens du fik os til at synge med på Steppeulvenes udødelige “Til Nashet”, Nøgenhattens livebekræftende “Mere lys” og dine egne, nye skæringer som den moderne kærlighedsode til pigen nede på Floss’ kælder “Flippertøs”. Din vokal stod knivskarpt i al sin ekkoficerede glans, mens du både fremførte din og andres lyrik samt kom med anekdoter og opsange mellem numrene.«

Snart kan man opleve belgiske Warhaus live på tre scener i DK. Det gælder Posten i Odense 11. april, Hotel Cecil i København den 12. april og sidst Radar i Aarhus den 13. april. Ved udgangen af 2017 skrev Undertoners Simon Freiesleben om belgierens selvbetitlede album i den serie, vi kalder Plader vi overså. Warhaus fik i 2017 ikke kun vores skribents opmærksomhed, men også flere steder i Europa blev Warhaus’ album noteret som et meget stærkt crooner-album. Der er ingen tvivl om, at Warhaus er meget Leonard Cohen-inspireret, dog sætter han sit helt eget præg i form af albummets jazzede elementer samt hans teksters mange litterære referencer.

Du er som altid velkommen til at kigge i Undertoners koncertkalender for flere koncertanbefalinger.