April-koncerter II: Gengangere laver palaver ved grænsen over martyr i måneskin

Intet siger forår som pastelfarver og banjo, og det ved This Is the Kit. Foto: PR.

Her i anden halvdel af april kan du blandt andet forsøde forårsmåneden med melodisk indierock fra London i form af Gengahr. Den britiske kvartet gæstede Danmark for første gang for tre år siden, hvor de spillede på Beta. Denne gang lægger de vejen forbi Ideal Bar i København den 17. april med deres andet album, Where Wildness Grows, i bagagen. Albummet fortsætter den gode begyndelse fra debuten A Dream Outside med iørefaldende rocksange med fremtrædende guitarriff og forårskåd, lys vokal.

Fredag den 20. april kan du opleve tre gange ny, dansk (indie)pop i Musikcaféen i Huset-KBH. Først og fremmest kan den aarhusianske indiepopkvartet Pala anbefales. Med Søren Ulsigs dybe vokal i front sammen med en tydelig 80’er-popvibe er der lutter lovende toner på Palas ep Dazed, som er udkommet her i april. De to øvrige navne er grupperne Eirene og Favor, som begge endnu er så nye, at de har deres debut-ep eller -album til gode. Hør alle tre i Musikcaféen, hvis 80’erne også har en særlig plads i dit forårsforelskede teenagehjerte.

Residerer du noget tættere på den dansk-tyske grænse, kan du derimod få dit næste fix af ny, frisk dansk musik fra undergrunden og på vej op til Agora Festival. For tredje år i træk finder minifestivalen sted på Sønderborghus. I år fredag den 20. og lørdag den 21. april. Med indierockgruppen New Kids (med bl.a. Rune Lohse fra Horse Orchestra og Klimaforandringer), den dansksprogede synthpop-duo Barselona og syrerockgruppen Fribytterdrømme på plakaten sammen med Fidelis, Rest in Beats og Sjæl i Flammer.

I britiske This Is the Kit leverer Kate Stables med band stilet alternativ folk, som hviler i sig selv. Med en luftig vokal og et lydbillede, der emmer af overskud på fjerde album, Moonshine Freeze – i øvrigt produceret af John Parish – er This Is the Kit nu klar til to koncerter i Danmark. Lørdag den 21. april rammer de Atlas i Aarhus, og dagen efter går de på scenen i københavnske Lille Vega.

På sin vis er det lidt af et scoop at opleve et band som amerikanske Protomartyr på så små scener, som der er mulighed for dette forår. Detroit-gruppen med de intense, opbyggende trommer og guitarer som ledsagere til frontmand Joe Caseys insisterende talesang spiller mandag den 30. april på Tape i Aarhus og dagen efter, 1. maj, på Hotel Cecil i København. Om Protomartyrs seneste album, Relatives in Descent, skrev Undertoners anmelder Jais Baggestrøm Koch: »Protomartyrs nye album er en fabelagtig udgivelse, der fungerer fra start til slut, og »the sound, the sound, the sound that you are hearing« på Relatives in Descent er rå, kompleks, raffineret og fyldt med detaljer. En postpunk-klassiker er født!«

Som altid kan du se flere anbefalede koncerter i Undertoners koncertkalender.