Vind billetter til Jenny Wilson i Store Vega

Svenske Jenny Wilson er atter albumaktuel, og det har kastet en turné af sig. En turné som blandt andet inkluderer Store Vega i København lørdag den 12. maj 2018.

Albummet med titlen Exorcism landede for blot en måned siden, og det beviser endnu engang, at Jenny Wilson er en meget vigtig musiker for den skandinaviske indiescene. Hendes tidligere værker har indeholdt et hav af protesterende skæringer, men på Exorcism synger Wilson om et seksuelt overgreb, hun selv var udsat for.

Selvom Jenny Wilson er en stor skandinavisk skikkelse inden for indiepop og -rock, så har hun også, blandt andet på sin plade Demand the Impossible!, eksperimenteret med både R&B og hiphop.

Man kan altså opleve en særdeles modig og udforskende kunstner i Store Vega, og Undertoner har to billetter til koncerten, som vi gerne vil forære væk til en heldig vinder. Koncerten finder altså sted i Store Vega i København lørdag den 12. maj 2018 klokken 20.00.

For at have chancen for at vinde, skal du komme med et svar på dette spørgsmål:

Hvad er navnet på det band, som Jenny Wilson var med til at stifte i 1997?

Kender du mon svaret?

Send dit bud til troels@undertoner.dk inden den 6. maj. Vinderen vil blive trukket og få besked på mail tidligt dagen efter. Husk at skrive dit fulde navn i mailen.