Fokus på: Primavera Sound 2018

Fra 31. maj til 2. juni går det løs igen med Primavera Sound i Barcelona. Undertoner er med for sjette gang og giver et bud på, hvad man helst ikke må gå glip af på den catalanske festival.

Jeg kunne sagtens have copy/pastet min indledning fra sidste års Primavera Sound-optaktsartikel. For hvis man skal være helt ærlig, så er der ikke sket så meget andet i det catalanske, end at »Europas mest imponerende festival-lineup« blot er blevet endnu mere overdådigt. Efter sidste års (trods alt) mindre formdyk er Primavera Sound nemlig tilbage med et kolossalt program, der som altid favner vidt og bredt. Samtidig giver det indikationer på, hvordan koncertformen forholder sig for både store og små navne, inden de rammer vores hjemlige breddegrader senere på festivalsæsonen.

Hvad skal vi eksempelvis forvente os af Björk, der siden udgivelsen af Utopia i november kun har spillet en lille håndfuld koncerter? Bliver det stort og megalomanisk, intimt og introvert eller – som traditionen plejer at være med islændingens optrædener – helt unikt og overvældende? Og hvad med Nick Cave and the Bad Seeds? Er de klar til at følge op på sidste års fremragende visit i Royal Arena, denne gang i udendørs rammer? Har Arctic Monkeys klaret endnu et radikalt skifte i musikalsk udtryk, denne gang på Tranquility Base Hotel & Casino, og kan vi forvente et mere afdæmpet indslag fra Alex Turner og co?

Hovednavnene skal i hvert fald nok trække overskrifter uanset hvad, og der er bestemt nok at tage fat på på en plakat, der også tæller de polariserende hiphop-fænomener Migos, OFWGKTA-frontmand Tyler, the Creator, Father John Misty, The National – hvoraf de tre sidstnævnte i øvrigt alle er at finde på NorthSide Festival 2018.

Som udviklingen har været siden 2016, har Primavera Sound nok en gang udvidet ud mod Middelhavet, hvor den elektroniske musik har haft solid base tæt ved stranden. I år rykker de så helt ned til vandet, hvor den nye scene Xiringuito Aperol alle tre dage leverer tidlig morgenstrandfest fra 12.00-18.00 med navne som Floating Points og Four Tet. På de mere etablerede scener ud mod vandet præsenteres der desuden både Roskilde-aktuelle James Holden & the Animal Spirits og Superorganism.

I puljen med mere særegne koncertoplevelser (og der er mange i år) kan man med fordel snuppe det avantgardistiske metalprojekt Zeal & Ardor, der også gæster Copenhell, og som blander black metal med gospel og delta blues. Karin Dreijer kommer også uden tvivl til at præsentere en spektakulær optræden med sit Fever Ray-projekt, mens nyligt afdøde Jóhann Jóhannsson, der oprindeligt skulle have gæstet Primavera Sound i år, får sit afsluttende værk, Orphée, fremført ved en hyldestkoncert kurateret af Echo Collective.

Når nu vi er ved store orkestreringer, så hiver Spiritualized også både orkester og kor med til at supplere deres solide space rock, mens en af de sidste, store cantaores de flamenco,den 64-årige Capullo de Jerez, går den stik modsatte vej og satser på at overvælde publikum næsten udelukkende ved hjælp af sin karakteristiske røst.

Blikket kan også rettes mod den texanske postrocktrio Lift to Experience, der med deres eneste udgivelse, 2001’s The Texas-Jerusalem Crossroads, i de efterfølgende år opnåede en mindre kultstatus. Ellers kan især hjemmepublikummet også se frem til madrilenske Hinds, der efterhånden har cementeret sig som en af bannerførerne for garagepoprocken på den iberiske halvø.

For at være helt ærlig: Der er igen alt for meget at tage fat på, når det kommer til Primavera Sound, og jeg glæder mig til for fjerde gang at drage sydpå for at kickstarte festivalsæsonen.