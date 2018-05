Fredagssinglr: Marshall Cecil – Visualizations

Siger Marshall Cecil dig noget? Hvis svaret er nej, så vær bare rolig – det er et band, som du kommer til at høre meget mere til. For nylig fik de 5 U’er for deres optræden på dette års Spot-Festival i Aarhus. Bandet kom ud af det blå tilbage i efteråret 2017, hvor trioen udsendte en meget kunstnerisk og velproduceret musikvideo til morgenfestsangen ”Going up / Going down”. Bandet består af Sebastian Fibiger (trommer/bas), Sophus August Tuxen (produktion) og Daniel Abraham (forsanger), der tilsammen skaber lækker og genbrydende popmusik i et unikt lydunivers.

Nu er de tre klar med ” Visualizations”, som er bandets tredje single. Her mødes du af fløjlsbløde stemmer og fængende beats, når gruppen tager dig med ind i et univers, hvor de pitchede vokal-samples, guitar, synthesizer og klaver resulterer i en moderne, storladen kærlighedsballade.

Marshall Cecil har en karakteristisk lyd, hvor de med en nysgerrig og undersøgende tilgang blander både r’n’b, hip-hop, rock og en god portion pop, hvor der er plads til de gode tekster, fine vokale præstationer og lækre detaljer. Tekstuniverset er genkendeligt for de fleste unge, med fokus på kærlighed og de store følelser, som opstår, når man giver sig hen til dem. Det er dog ikke revolutionerende, men ikke desto mindre er det en single, der passer perfekt til de lyse sommernætter, hvor alt kan ske.

»Visualizations of you embracing me under your skirt,« synger Abraham – og understreger den tilbagelænede og lækre stemning i nummeret. Men det bliver næsten for lækkert. Jeg savner i hvert fald til dels de lidt større kontraster, som på førnævnte ”Going up / Going down”, der overrasker og giver nummeret lidt tiltrængt kant.

»I hope that we can make it work,« slutter Abraham nummeret af. Og det kan vi andre passende håbe på, så vi kan få lov til at høre meget mere til Marshall Cecil i løbet af 2018.

Marshall Cecil kan opleves på Roskilde Festival, d. 26.09.2018 på Posten i Odense, d. 27.09.2018 på Tape i Aarhus og d. 28.09.2018 på Hotel Cecil i København