Maj-koncerter II: Lille Tomaga sover nær sandstenen ved Øresund

Med en veloverstået Spot Festival i bakspejlet er festivalsæsonen og dermed årstiden for udendørskoncerter for alvor ved at være over os. Landets regulære spillesteder har dog stadig en række spændende koncerter programsat inden foråret må vige for sommeren.

Allerede den 16. maj kan du opleve den seje, britisk/nigerianske hiphopper Simbi Ajikawo – bedre kendt under kunstnernavnet Little Simz – på tæt hold, når hun giver koncert i Pumpehuset. Hvis det føles som om, at den 24-årige Little Simz har været en del af musikscenen i evigheder – jamen så har du helt ret. Hun debuterede som blot 16-årig med Stratosphere. Sidste år tog den klejne rapstjerne dog et syvmileskridt mod rapverdenens stratosfære med det stærke album Stillness In Wonderland, der har givet anledning til sammenligninger med Lauryn Hill.

Fredag den 18. maj er der lagt op til månedens bedste halbal på spillestedet Alice i København, når de inviterer til vaskeægte bluegassfest med Pert Near Sandstone (+ Simon Deer som support). Vores anmelder Daniel Niebuhr var svært begejstret over Minnesota-gruppens optræden på sidste års Roskilde Festival, og skrev blandt andet, at hvis ikke »[…] bandet partout skulle spille en slow one, som de kaldte det, og dermed skrue gevaldigt ned for tempoet, var vi endt helt øverst på karakterskalaen – den perfekte bluegrass-koncert må vi have igen til en anden gang.«

Hvem ved? Måske bliver det netop denne gang, at gruppen leverer den perfekte bluegrass-koncert.

Det legendariske stonerband Sleep spiller i Den Grå Hal den 23. maj. Gruppen er aktuelle med albummet The Sciences, som er deres første nye udgivelse siden Dopesmoker fra 1999 – et album der først officielt blev udgivet i 2003, da deres pladeselskab ikke mente, det var forsvarligt at udgive et album, der bestod af blot én(!) 63-minutter lang sang. At dømme efter anmeldernes modtagelse af The Sciences, samt undertegnedes oplevelse af gruppens koncert på Roskilde Festival 2016, så er der lagt op til et gedigent brag af en stonerkoncert.

Spillestederne Tape, Studenterhuset, Alice og Teater Momentum har begået et lille scoop ved at lokke Tomaga til at drage på en danmarksturné i miniformat. Fra den 23. til 26. maj spiller den eksperimenterende musikalske duo i henholdsvis Aarhus, Aalborg, København og Odense. Musikken fremkalder minder om Steve Reichs minimalistiske eksperimenter, men den konstante fremdrift fra perkussionen gør, at lyden aldrig bliver for esoterisk eller fremmedgørende. I stedet suges man som lytter konstant dybere ind i gruppens legesyge musikalske univers.

Den sidste fredag i måneden kan du fejre ved at syre helt ud på Loppen i København i selskab med Øresund Space Collective. Sidst vi fangede kollektivet til en koncert her på Undertoner var det på Roskilde Festival i 2015, hvor de lukkede og slukkede Gloria-scenen med manér. Den dansk-svenske kollaboration har udgivet 26(!) albums siden 2006, men det skal ikke afholde dig fra at flyve en tur med syrerockrumskibet: Koncerterne består nemlig af total improvisation. Til gengæld har de også en tendens til at udvikle sig til helaftensforestillinger.

Sidst men ikke mindst skal der være plads til en kort anbefaling af Heartland Festival (31. maj – 2. juni) på smukke Egeskov Slot. Ved udgivelsen af denne artikel var der stadig biletter til festivalen, der derfor skal have en varm anbefaling herfra. Sidste års udgave af den sydfynske festival er en af de bedst designede festivaloplevelser, som undertegnede har oplevet – og så har de jo begået lidt af et scoop ved at lokke The The til Danmark.