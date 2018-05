Vesper: Good Morning

Danske Vesper har brugt en hel del tid i deres studie i det nordvestlige København, hvor de har produceret musikken til deres anden EP, Good Morning. På Good Morning møder Mikkel Sönnichsens tunge technoagtige beats Nana Odderskærs’ fine vokal, men de to musikere kommer hver især fra vidt forskellige musikalske baggrunde og projekter. Sönnichsens var tidligere med i bandet Asta Fall og Odderskærs kommer med en baggrund i bandet Coco Moon. Sönnichsen fungerede samtidig som manager for Coco Moon, så da det band gik i opløsning, blev det pludselig muligt for de to musikere at starte deres eget band. Et band, hvor Odderskær i starten blot sang ind over Sönnichsens instrumentale beats, men som nu er blevet et mere fælles projekt end på bandets første EP.

Good Morning er en spændende EP, hvor man skal holde tungen lige i munden. EP’en bærer uden tvivl præg af, at Odderskærs kommer fra noget væsentligt mere rocket baggrund end Sönnichsen, som i udgangspunktet er mere technoproducerer med tunge beats. Alligevel lykkedes det dem dog at få produceret et fint album. Numre som ”Glide” er helt tilbagelænet og får en ind i et nærmest drømmende univers, hvor et nummer som ”Woman” derimod er væsentligt tungere og mere dystert – og det er lige præcis det, som er så karakteristisk for denne udgivelse; mange forskellige numre, hvilket på mange måder kunne skabe en fin vekselvirkning, men her kommer det desværre bare til at virke en smule forvirrende og rodet. Trods forskellene, er det alligevel de to ovenstående singler, som vi har fået lov til at lytte til forud for udgivelsen af Good Morning.

Både ”Woman” og ”Glide” er nogle iørefaldende numre, men det er ikke et af de numre, som får lov til at indlede EP’en. Det gør istedet nummeret ”The Stray”, hvilket giver en behagelig indføring til resten af pladen. Det er et melodisk nummer med en fin tekst, som får det til at minde om en lille kærlighedsballade. Ifølge bandet selv handler Good Morning da også om kærlighed, og ”det at blive voksen”. Emner som jo som sådan ikke er kontroversielle, men som mange ikke desto kan nikke genkendende til:

“I wonder where it leads / Do I have to choose a side?”, lyder det eksempelvis fra Odderskær på nummeret ”Glide”.

Stemningen på ”Glide” er mere tilbagelænet og doven – men doven på den gode måde. Der er hele tiden er en fin variation i mellem de tunge beats og den overbevisende vokal, hvilket skaber øjeblikke, hvor alt går op i en højere enhed.

Trods en overbevisende vokal og et spændende lydunivers, så fremstår Good Morning desværre som lidt af en rodebutik, hvor det er svært at finde en rød tråd. De enkelte numre fungerer alle som udgangspunkt godt, de er velproducerede og niveauet er højt, men der kunne godt have været kælet lidt mere for overgangene og sammenhængene. Man bliver nemt en smule forvirret, når man lyttet til albummet – det er svært at greje, hvad det egentlig er, Vesper vil med EP’en. Det virker til, at de vil lidt for meget – måske fordi de kan så meget. Ind i mellem lyder det næsten som sange fra fem forskellige plader, hvilket gør lidt ved helhedsindtrykket af Good Morning.

Særligt overgangen mellem ”Glide” og ”Stars” bliver meget abrupt, når man meget pludselig bliver vækket af de insisterende trommer i ”Stars”, efter nærmest at være faldet helt hen til de blide toner fra ”Glide”.

Selv om der mangler lidt sammenhæng imellem de enkelte numre, formår Vesper at skabe et fængende lydunivers, hvor særligt ”Glide” sad fast hos undertegnede i et par dage. Desuden skal det retfærdigvis også nævnes, at sidste nummeret ”White Flesh” på mange måder kombinerer det dramatiske udtryk fra ”Woman” med det mere drømmende i ”The Stray”, så lidt sammenhæng er der da at spore. Det bliver dog en anelse langtrukkent, men fred nu være med det.

Fælles for alle numrene er de gennemgående beats og leg med lyd, men bestemt også Odderskærs’ flotte vokal, som særligt skinner igennem på ”Woman”. Her bevæger hun sig lidt væk fra den jazzede, tilbagelænede stemme og giver plads til nogle større vokaludfoldelser, som bestemt klæder hende. Det klæder bestemt også nummeret, når der kommer klaver ind over, som blot understreger den lidt dramatiske og storladne stemning.

Generelt er Good Morning et velproduceret album, som blot mangler lidt mere form og retning, så musikken fremstår mere strømlinet og helstøbt.

Der er ingen tvivl om, at Vesper har noget på hjerte, både når det kommer til tekst og musik. Der mangler blot den sidste tyngde og kunstneriske sikkerhed, som formentligt kommer med tiden – og det er bestemt også konklusionen efter deres seneste koncert på Spot Festival, hvor Vesper høstede nogle velfortjente pæne ord. Der er bestemt tale om en gruppe på vej i den rette retning, som blot skal tilbage til studiet i Nordvest og finde ud af, hvordan deres – forhåbentligt – kommende album skal lyde!