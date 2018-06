Av Av Av, 01.06.18, Heartland Festival, Kværndrup

»Hvad er der sket med publikum?« var min spontane tanke, da jeg og mange af de øvrige festivalgængere var trukket fra The The og op på Highland-scenen. En festival som Heartland, der slår på sine smukke omgivelser og luksuriøse madoplevelser, tiltrækker naturligt nok et ældre publikum end f.eks. Roskilde Festival. Men under bevægelsen fra koncerten med Matt Johnson & co. syntes publikum at have fået en helt særlig eliksir tippet i øllen. Gennemsnitsalderen lignede nærmere den i campingzone G på Roskilde – og det samme gjorde flokkens kollektive lyst til at svinge basarmen.

Og hvem er i sådan en situation bedre at komme til end trekløveret Eloq, DJ Unkwon og DJ Er Du Dum Eller Hvad i Av Av Av? Ikke ret mange på dansk grund. Siden de tre DJ’s begyndte at spytte ep’er ud og spille sets sammen for en lille håndfuld år siden, har de understreget deres legesyge, når det kommer til at fiske alt fra old school 70’er-synth og Chicago-house til bidsk UK-electronica op fra den store rodekasse med elektronisk musikhistorie. På den måde giver trioen associationer til d’herrer Martin Højland og Simon Dokkedal i Den Sorte Skole – dog med et ufravigeligt mål om at gå i støvlerne på publikum, der altid underkender ethvert vip med hatten til musikhistorien blot for referencens skyld.

Sådan gik det også på Highland-scenen, hvor fredag sneg sig over i lørdag, og de tre dj’s indfandt sig ved deres veritable maskinpark af knapper, tangenter og pads. En atmosfærisk lydflade antændte snart i hæsblæsende drum’n’bass, og, ja, så kørte bussen. »Vi skal hygge os!« proklamerede Eloq ved mikrofonen, da han for en kort bemærkning trådte væk fra de pads, der indtil nu ikke var blevet skånet fra trommestikkernes tørre tæsk. Koncerten var trioens første »på græs« i år, lod de os vide, og samtidig stod det klart, at de ikke var helt sikre på, hvad de på forhånd havde forventet af publikum på Heartland.

Om hele flokken foran scenen var store Av Av Av-tilhængere, eller publikum bare har savnet et seriøst rave ude på det velfriserede campingareal, skal jeg ikke kunne sige, men de tre på scenen kunne ikke have ønsket sig en flottere modtagelse. Drøje drum’n’bass- og dubstep-rytmer lysnede pludselig med tilføjelsen af et Moderat-klingende, hoppende og indsmigrende synthnummer, eller også vendte skuden pludseligt for at forcere et søsygt bølgende farvand af acid house. Publikum holdt fodtøjet beskæftiget og armene i vejret uanset, mens de mange hænder i menneskehavet kastede indforståede trekanter mod kultlederne på scenen. Av Av Avs evne til at kommandere hele den fadølsslingrende flok på hug i flere minutter, inden vores ben fik lov at affyre til et nyt beat-angreb, siger heller ikke så lidt om trioens greb om deres tilhængere.

50 minutter er ikke lang tid til et rave, men på sin vis syntes Av Av Av at være i bund med aftenens setup, da deres tid på scenen randt ud. Især i sættets sidste del var rytmerne mere statisk kværnende og hypnotiserende, og lydbilledet var mindre opbrudt af alskens påfund. Her kunne jeg ikke sige mig fri for at håbe på lidt flere kuriøse lydspor eller måske vokalsamples fra nogle af de mange sangere, som trekløveret efterhånden har samarbejdet med. Ikke desto mindre var Av Av Avs koncert en imponerende forening af Heartland-publikummet i en fælles trance på kant til natten.