Fredagssinglr: AyOwA – Alt det du ku’

Dansksproget electropop har efterhånden i en årrække redet på en bølge af popularitet, og sidste år skyllede bølgen AyOwA direkte ind på Roskilde Festivals opvarmningsprogram, hvor de bød de tømmermændsramte festivalgæster op til dans foran Countdown-scenen. Gruppen består af Hannah Schneider og Nicolai Kornerup, der tilsammen har skabt et sart og fint popunivers, som på sin vis vækker minder om bandet Navneløs – især på AyOwA’s hidtil største hit, nummeret “Sommer”.

Nu er duoen aktuelle med singlen “Alt det du ku'” forud for deres kommende EP Farvel, der udkommer til september. Hvor førnævnte “Sommer” var en melankolsk og skrøbelig sag, så har “Alt det du ku'”et mere sammensat udtryk: Det er både iltert og en anelse længselsfuldt, når Schneider synger linjen »Alt det du ku’, det er lige meget nu.« Det minder mig om noget, man siger højt og sammenbidt, når et forhold er ved at være forbi, men man i virkeligheden mest siger det for at overbevise sig selv om, at det er okay, at det er forbi.

Rent musikalsk er singlen en tillokkende forsmag på AyOwA’s kommende EP, hvis man kan regne med flere numre i denne mere dansable stil. Det virker som et nummer, der kommer til at gøre sig godt rundt omkring på landets mere intime spillesteder, for det insisterende beat lyder lidt af club coolness. Sammen med den kække basgang sikrer det en rytmefast musikalsk fremdrift gennem hele nummeret, der stempler ud akkurat som det runder tre minutter. Det er som bekendt den perfekte længde for et popnummer, og det er lige præcis hvad “Alt det du ku'” er. Rendyrket og uforskammet, god electropop.